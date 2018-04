Di Maio | ' Quando Salvini vorrà governare ci faccia uno squillo'

Di Maio sfida Salvini : quando decide ci faccia uno squillo : Il leader pentastellato su Facebook: 'Da noi la grande ammucchiata non avrà un solo voto' - Dopo la grigliata sulle colline di Ivrea con Casaleggio e Beppe Grillo, Luigi Di Maio riprende il suo tour ...

Di Maio sfida Salvini : "Quando hai deciso fai uno squillo - l'ammucchiata con Berlusconi non la facciamo" : "Vedo che la Lega ha promesso il cambiamento, ma preferisce tenersi stretto Berlusconi e condannarsi all'irrilevanza. Adesso per completare l'opera, consiglio a Salvini di chiedere l'incarico di Governo al Presidente Mattarella e di dimostrare come possa governare con il 37%. Da noi la grande ammucchiata non avrà un solo voto". Così Luigi Di Maio su facebook. "Quando Salvini vorrà governare per il bene dell'Italia ci faccia ...

Il Pd rifiuta l'offerta di Di Maio : no a un incontro ora - semmai quando e se ci sarà un pre-incarico : La risposta è no. Almeno quella di Matteo Renzi: ma su questa linea l'ex segretario del Pd riesce ancora una volta a tenere tutto il partito, pur tra i mugugni dei non-renziani. E' quanto trapela dal suo quartier generale dopo l'invito di Luigi Di Maio a incontrare Maurizio Martina per costruire insieme punti di programma di governo, "modello tedesco", come quello usato da Angela Merkel e i socialisti per la nuova 'grande coalizione'. ...

Emilio Fede da Massimo Giletti : 'Quando Luigi Di Maio mi mandò un sms per ringraziarmi per Rocco Casalino' : Ciò che non sapevamo su Rocco Casalino , capo della comunicazione del M5s, lo rivela Emilio Fede , tornato in tv a Non è l'arena di Massimo Giletti . L'ex direttore del Tg4 parla di un lapidario sms ...

Quando Di Maio fu eletto vicepresidente della Camera con i voti del Pd : Ma quanto sono importanti gli uffici di presidenza delle Camere? Nelle ore febbrili delle trattative con i capigruppo 5 stelle Grillo e Toninelli che chiedono il voto Pd sui questori in cambio dell'offerta di due vicepresidenze ai dem, può essere utile tornare a 5 anni fa, e ricostruire come da una vicepresidenza della Camera, al di là dei consueti giochi di posizione nel parlamento, può nascere anche una rilevante carriera politica.Erano i ...

Grillo come Di Maio : «Salvini? Credibile - quando dice una cosa la mantiene» Video : «Fico è una persona straordinaria, lo sapete. Lo conosciamo tutti». Su nomi, formule, alleanze: «Sono illazioni. Qui dobbiamo cambiare il Paese, e lo stiamo cambiando»

Grillo come Di Maio : «Salvini? Credibile - quando dice una cosa la mantiene» : «Fico è una persona straordinaria, lo sapete. Lo conosciamo tutti». Su nomi, formule, alleanze: «Sono illazioni. Qui dobbiamo cambiare il Paese, e lo stiamo cambiando»

"Salvini è un inaffidabile". "Di Maio fa solo cabaret". Quando i due si odiavano : Il 30 ottobre 2017 Di Maio cercava di essere ancora più chiaro: 'Se Salvini cerca di rifarsi una verginità politica ammiccando ancora a un'alleanza con noi sbaglia di grosso. Ripeto per l'ennesima ...

Silvio Berlusconi - il retroscena su Matteo Salvini : 'Tranquilli - quando fallirà con Di Maio io...'. Panico Forza Italia : È deluso, Silvio Berlusconi , ma con una convinzione: ' Matteo Salvini con Luigi Di Maio fallirà, e allora tornerà da noi'. E secondo un fedelissimo, la cui confidenza è stata riportata dal retroscena ...

Matteo Renzi - il clamoroso retroscena del fedelissimo : 'Quando si muove Mattarella...'. Pd e Di Maio - le trame : 'Sai com'è, quando si muove il Quirinale...'. È il senatore Renziano Michele Anzaldi a confidare ad Augusto Minzolini l'asse che si sta saldando in Parlamento con la benedizione del presidente della ...

Di Maio e Salvini - il retroscena : la balla del 'mandato esplorativo' - ecco quando finirà la legislatura : A parole, tutti i partiti raccolgono l'appello alla 'responsabilità' fatto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella . Ma la verità è che il quadro politico appare bloccato, bloccatissimo. ...

Di Maio : quando italiani ci porteranno a governo paese rideremo noi : Roma – Di Maio: vogliamo dare poltrone a persone giuste per cambiare le cose Roma – A seguire le parole di Luigi Di Maio, durante... L'articolo Di Maio: quando italiani ci porteranno a governo paese rideremo noi su Roma Daily News.

Luigi Di Maio furbetto : quando ha restituito al Movimento la quota del suo stipendio di ottobre - novembre e dicembre : Lo scandalo degli onorevoli grillini che hanno barato sulla restituzione di una parte dello stipendio al Movimento si allarga. Andrea Cecconi e Carlo Martelli hanno sottratto 90mila euro, ma pare che ...

Quando Luigi Di Maio disse che le Ong sono taxi del mare. La polemica con Saviano : polemica tra Roberto Saviano e Luigi Di Maio. Lo scrittore napoletano, in un lungo post su Facebook, attacca il candidato premier del Movimento 5 stelle perché ha negato di aver chiamato le Ong "taxi del mare" in un'intervista rilasciata all'agenzia tedesca Dpa."Luigi Di Maio pubblica un post su Facebook in cui definisce le imbarcazioni delle Ong impegnate a salvare vite umane "taxi del mare" - scrive -. Una dichiarazione che dà il ...