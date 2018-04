Di Maio | ' No governi-ammucchiate' Grillo | ' Siamo in buonissime mani'

Di Maio : 'Da Arcore nessun cambiamento - no a governi-ammucchiate' - : "Capisco le difficoltà di Salvini a sganciarsi da Berlusconi", ha detto il leader pentastellato durante un'iniziativa del M5s per le Regionali in Valle d'Aosta. Oggi ad Arcore vertice con Berlusconi, ...

Di Maio a Salvini : “No a governi-ammucchiata - da Arcore non può partire alcun cambiamento” : «Capisco che Salvini abbia difficoltà a sganciarsi da Berlusconi ma da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento». Non è da lì che può scaturire «un governo di cambiamento ma solo un governo-ammucchiata. Per noi questo film non esiste». Lo afferma il capo politico M5S Luigi Di Maio ad un’iniziativa del Movimento per le Regionali della ...

"No a governi-ammucchiata Da Arcore nessun cambiamento" Di Maio chiude al Centrodestra : Luigi Di Maio torna a chiudere al Centrodestra unito proprio nel giorno del vertice Lega-Forza Italia-Fratelli d'Italia ad Arcore. "Capisco che Salvini abbia difficoltà a sganciarsi da Berlusconi, ma da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento" Segui su affaritaliani.it

"No a governi-ammucchiata Da Arcore nessun cambiamento" Di Maio chiude al Centrodestra unito : Luigi Di Maio torna a chiudere al Centrodestra unito proprio nel giorno del vertice Lega-Forza Italia-Fratelli d'Italia ad Arcore. "Capisco che Salvini abbia difficoltà a sganciarsi da Berlusconi, ma da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento" Segui su affaritaliani.it

Di Maio a Salvini 'No a governi-ammucchiata - da Arcore non può partire nessun cambiamento' : 'Capisco che Salvini abbia difficoltà a sganciarsi da Berlusconi, ma da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento'. Non è da lì che può scaturire 'un governo di cambiamento ma solo un ...

Dietro i veti incrociati si conferma la sintonia tra Di Maio e Salvini : no a governi di scopo : Il primo giro di consultazioni al Colle si è concluso come previsto con una fumata nera. Al di là dell'apparente distanza ancora una volta grande sintonia si avverte tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, su un punto dirimente: entrambi hanno escluso governi a tempo o di scopo...

Di Maio al Quirinale. Salvini : «Coinvolgere M5S - no governi a tempo - non temo voto». Ma Berlusconi chiude ai 5Stelle : Secondo giorno chiave di consultazioni al Quirinale con tutti i partiti principali che esprimono le loro posizioni al capo dello Stato. Posizioni che, per il momento, sono molto rigide e che non...

Di Maio al Quirinale. Salvini : «Coinvolgere M5S - no governi a tempo - non temo voto». Ma Berlusconi chiude ai 5Stelle : Secondo giorno chiave di consultazioni al Quirinale con tutti i partiti principali che esprimono le loro posizioni al capo dello Stato. Posizioni che, per il momento, sono molto rigide e che non...

Consultazioni - nel pomeriggio Di Maio al Quirinale. Salvini : 'Governiamo col M5S' - ma Berlusconi dice no : ... sono scelte che non hanno previsto un nostro coinvolgimento e di certo non fatte casualmente, sono scelte di natura politica e per noi si tratta di capire se queste scelte compiute da queste forze ...

Pensioni - stop Fornero? Calenda : Salvini e Di Maio governino - le novità Video : Riforma #Pensioni, fisco, euro, reddito di cittadinanza: il Partito democratico incalza il Movimento 5 stelle e la Lega. Il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, che dopo la sconfitta elettorale dei dem alle politiche del 4 marzo ha preso con tanto di festa mediatica la tessera del partito di Matteo Renzi oggi affidato al segretario reggente Maurizio Martina per una guida di transizione collegiale verso il congresso e le primarie, ...

Di Maio : "No a governissimi - noi i vincitori" | Attacco a Padoan : "Avvelena i pozzi" : Il candidato premier di M5s: "Le presidenze delle Camere non riguardano il governo, sono ruoli di garanzia". "Non contempliamo alcuna ipotesi di governo istituzionale o di tutti. Gli italiani votando M5s hanno votato un candidato premier, una squadra, un programma".

Di Maio : “No a governissimi - noi i vincitori” Attacco a Padoan : “Avvelena i pozzi” : Di Maio: “No a governissimi, noi i vincitori” Attacco a Padoan: “Avvelena i pozzi” Il candidato premier di M5s: “Le presidenze delle Camere non riguardano il governo, sono ruoli di garanzia”. “Non contempliamo alcuna ipotesi di governo istituzionale o di tutti. Gli italiani votando M5s hanno votato un candidato premier, una squadra, un programma”. Continua […] L'articolo Di Maio: “No a ...

Di Maio : "No a governissimi - noi i vincitori" Attacco a Padoan : "Avvelena i pozzi" : Il candidato premier di M5s: "Le presidenze delle Camere non riguardano il governo, sono ruoli di garanzia". "Non contempliamo alcuna ipotesi di governo istituzionale o di tutti. Gli italiani votando M5s hanno votato un candidato premier, una squadra, un programma".

Di Maio : “No a governissimi - noi i vincitori” Attacco a Padoan : “Avvelena i pozzi” : Di Maio: “No a governissimi, noi i vincitori” Attacco a Padoan: “Avvelena i pozzi” Il candidato premier di M5s: “Le presidenze delle Camere non riguardano il governo, sono ruoli di garanzia”. “Non contempliamo alcuna ipotesi di governo istituzionale o di tutti. Gli italiani votando M5s hanno votato un candidato premier, una squadra, un programma”. Continua […] L'articolo Di Maio: “No a ...