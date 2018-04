Di Maio | «No a governo ammucchiata Con Berlusconi non può partire nessuna proposta di

[L'analisi] Al governo con i compromessi oppure al voto. La scelta difficile di Di Maio stretto in una morsa tra gli arrabbiati e Mattarella : Non sarà facile per Luigi Di Maio uscire dal vicolo cieco in cui è finita la sua ipotesi di governo per il Paese. La proposta di un contratto alla tedesca unisce, ma la voglia di fare il premier a ...

Governo 2018 - Di Maio a Salvini : "No alle ammucchiate" : I leader si inviano messaggi incrociati. Il leader leghista a Berlusconi: "Si scordi di fare un Governo col Pd" L'EDITORIALE / Reazioni a catena - di PAOLO GIACOMIN L'INTERVISTA / Tajani: "Premier al ...

Governo 2018 - Di Maio a Salvini : "Da Arcore nessun cambiamento" : I leader si inviano messaggi incrociati. Il leader leghista a Berlusconi: "Si scordi di fare un Governo col Pd" L'EDITORIALE / Reazioni a catena - di PAOLO GIACOMIN IL SONDAGGIO / Italiani stanchi ...

Di Maio a Salvini : nessun governo di cambiamento con Berlusconi : Roma, 8 apr. , askanews, 'Capisco che Salvini abbia difficoltà a sganciarsi da Berlusconi ma da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento, non è il governo di cambiamento che immaginiamo ...

DI Maio “SALVINI - BERLUSCONI - MELONI? NO GOVERNO AMMUCCHIATA”/ Vertice Centrodestra : “Arcore? No cambiamento” : Salvini, BERLUSCONI, Meloni: oggi Vertice Centrodestra ad Arcore. Leader Lega, “FI intesa con Renzi? Silvio se lo scordi. GOVERNO M5s-Pd? Mamma mia, non lo permetto”. Gli scenari(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 12:55:00 GMT)

Di Maio : “Da Arcore non può partire alcun cambiamento - ma solo un governo-ammucchiata. Non è il nostro obiettivo” : “Capisco che Salvini abbia difficoltà a sganciarsi da Berlusconi ma da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento”. Non è da lì che può scaturire “un governo di cambiamento ma solo un governo-ammucchiata. Per noi questo film non esiste”. Lo ha detto il capo politico M5s Luigi Di Maio a margine di un’iniziativa del Movimento per le Regionali della Valle D’Aosta del 20 maggio L'articolo Di Maio: ...

Le trame rosse di Di Maio per fare il governo col Pd : "Basta farci la guerra" : E giù un elenco, che più vago non si può: 'Lotta alla povertà e alla corruzione, lavoro e pensioni, fisco più leggero', manca solo la fame nel mondo sempre evocata dalle candidate a Miss Italia. Nel ...

Governo M5S-Pd : la proposta di Di Maio spacca il Nazareno Video : L’intervista rilasciata da Luigi Di Maio a Repubblica [Video], in cui il candidato premier del M5S ha, in pratica, aperto le porte a un Governo con il #Pd, parlando di necessita' di “sotterrare l’ascia di guerra per il bene del Paese”, sta mettendo in grande difficolta' la dirigenza Dem. Da una parte, infatti, ci sono i fedelissimi di Matteo Renzi, ancora forza preponderante al Nazareno, che respingono sdegnosamente al mittente pentastellato la ...

Di Maio ora corteggia il Pd : 'Facciamo un governo' - Dem rispediscono al mittente Video : Il Quirinale inizia al pensare su da farsi, e anche Luigi Di Maio dovra' trarre le proprie conclusioni alla luce dello scenario che si sta lentamente profilando all’orizzonte per la scena politica nostrana. Mattarella non ha fretta Il Presidente della Repubblica è orientato a dar vita a un nuovo giro di consultazioni. Non ha fretta Sergio Mattarella ed è deciso a mettere i vari rappresentanti del nostro Parlamento davanti alle proprie ...

Di Maio ora corteggia il Pd : 'Facciamo un governo' - Dem rispediscono al mittente : Il Quirinale inizia al pensare su da farsi, e anche Luigi Di Maio dovrà trarre le proprie conclusioni alla luce dello scenario che si sta lentamente profilando all'orizzonte per la scena politica nostrana. Mattarella non ha fretta Il Presidente della Repubblica è orientato a dar vita a un nuovo giro di consultazioni. Non ha fretta Sergio Mattarella ed è deciso a mettere i vari ...

DI Maio A PD E LEGA : “PRONTI PER CONTRATTO DI GOVERNO”/ Il diktat di Mattarella : niente voto anticipato : Luigi Di MAIO al Pd, "diamo governo all'Italia": il leader del M5s dopo le difficoltà con Salvini guarda a Renzi. "Sotterriamo l'ascia di guerra", dice. La stoccata a Salvini e Berlusconi(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 21:30:00 GMT)

Di Maio : contratto di governo con Lega-Pd - noi pronti : Orfini: Pd alternativo, appello M5s non cancella tutto - Siamo alternativi al m5s per cultura politica, programmi e visione sul futuro del paese. Non sarà certo un appello strumentale a cancellare ...

Di Maio ora corteggia il Pd : 'Facciamo un governo' - Dem rispediscono al mittente : Il Quirinale inizia al pensare su da farsi, e anche Luigi Di Maio dovrà trarre le proprie conclusioni alla luce dello scenario che si sta lentamente profilando all’orizzonte per la scena politica nostrana. Mattarella non ha fretta Il Presidente della Repubblica è orientato a dar vita a un nuovo giro di consultazioni. Non ha fretta Sergio Mattarella ed è deciso a mettere i vari rappresentanti del nostro Parlamento davanti alle proprie ...

Di Maio al Pd “Diamo un Governo al Paese”/ L’appello M5S crea problemi nel Partito democratico : Luigi Di Maio al Pd, "diamo Governo all'Italia": il leader del M5s dopo le difficoltà con Salvini guarda a Renzi. "Sotterriamo l'ascia di guerra", dice. La stoccata a Salvini e Berlusconi(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 17:21:00 GMT)