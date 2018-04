Di Maio | la ' mossa del cavallo' ed i limiti di Salvini

Da Di Maio una mossa “anti Salvini” : Gentiloni - la carta per attirare i Dem | : Il leader grillino ai capicorrente Pd: «Stavolta facciamo sul serio». Spiragli dem, ma per trattare chiederanno un suo passo indietro

La mossa di Di Maio per uscire dallo stallo e andare a Palazzo Chigi : Cosa vuole fare il leader del MoVimento 5 Stelle per uscire dall'impasse che si è determinata dopo il voto del 4 marzo? Un piano che potrebbe anche funzionare e che, in ogni caso, mette Salvini e i renziani in una posizione scomodissima.Continua a leggere

Pd - la mossa alle spalle di Renzi. Martina e la proposta segreta a Di Maio : 'Noi ci stiamo' : Matteo Renzi gongola per l'irrilevanza del Pd . Il suo piano di 'stare all' opposizione e far fare a loro' è andato in porto, nonostante i malumori degli anti-renziani ancora presenti dentro al ...

Silvio Berlusconi - il retroscena sull'ultima mossa letale : perché Di Maio ha paura della sua trappola : L'idea di un 'tavolo tra tutti i leader dei partiti' per Luigi Di Maio puzzava di trappola a distanza di chilometri. Sulla carta la proposta di Silvio Berlusconi aveva tutte le buone intenzioni ...

Riforma Pensioni 2018/ Assegni d’oro : la mossa di Di Maio e la ‘battaglia’ sui vitalizi (ultime notizie) : Riforma Pensioni novità 2018, oggi 18 marzo. Le alternative per le imprese all’Ape aziendale. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 09:45:00 GMT)

Marco Travaglio da Lilli Gruber : 'Luigi Di Maio non governa per diritto divino. Deve darsi una mossa per trovare un'alleanza' : Marco Travaglio , ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 , attacca duramente Luigi Di Maio : 'Gli ho dato una botta', precisa subito, 'perché è arrivato primo ma continua a parlare come se ...

Elezioni - Travaglio : “Governo M5s-Lega? Improbabile. Di Maio decida dove prendere i voti e faccia la prima mossa” : “Se prima delle Elezioni era improbabile un accordo tra Di Maio e Salvini, dopo le Elezioni lo è ancora di più”. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ribadisce l’impossibilità di un governo M5S-Lega. E spiega: “Sparito il polo del centrosinistra, ci sono due poli, quello del M5S e quello del centrodestra a trazione leghista, che si contenderanno per qualche anno i consensi dei cittadini. Soltanto un ...

La mossa del Pd anti-Di Maio : sì al leghista Giorgetti al Senato : Due giorni fa nessuno voleva trattare. Nè i «vincitori» Di Maio e Salvini, nè il Pd rintantosi al Nazareno. Il convulso giro di telefonate di ieri tra i leader di Lega, M5S...

Matteo Salvini - la mossa Lega : manda avanti Giorgetti per sondare il terreno con Di Maio : Matteo Salvini non ha fretta, non smania di piombare a Palazzo Chigi: ai fedelissimi assicura che è disposto a trattare anche sulla presidenze delle Camere, senza piantare grane per averne una targata ...

Di Maio a caccia di alleati : prima mossa l'offerta di punti programmatici a tutti. Guardando a un Pd senza Renzi (e al Colle) : Nemmeno il tempo di brindare (con annessi boati da stadio) al risultato elettorale, che Luigi Di Maio ha messo giù la testa per elaborare la strategia insieme al suo staff. Il mirino è puntato su Palazzo Chigi, ma senza l'autonomia che sarebbe garantita da una maggioranza parlamentare monocolore, la necessità di trovare interlocutori di governo consiglia la prudenza.Così ecco quella che viene considerata la mossa ...

Luigi Di Maio - mossa kamikaze : il M5s imbarca Zdenek Zeman - tracollo di voti juventini : Al grido di 'onestà onestà' il Movimento 5 Stelle rischia di imbarcare davvero tutti. Il rischio per il candidato premier Luigi Di Maio e i suoi sodali nel mirare alla pancia dell'elettorato è di ...

Il costituzionalista Michele Ainis sulla mossa di Luigi Di Maio : "La lista dei ministri al Colle prima delle elezioni è irrituale - ma non è scorretto" : Luigi Di Maio ha annunciato che presenterà la lista dei ministri 5 stelle al Quirinale prima della divulgazione pubblica. E, dunque, ancor prima di conoscere l'esito elettorale. "Un elemento di irritualità c'è - spiega il costituzionalista Michele Ainis - ma più che un tirare per la giacca il Quirinale ci si può leggeredel garbo istituzionale".Professor Ainis, questa mossa non anticipa però prerogative ...

Sondaggi elezioni - rimborsopoli M5S : i nomi - la contromossa di Luigi Di Maio : Anche negli ultimi Sondaggi politici elaborati da Emg Acqua, il Movimento Cinque Stelle si conferma primo partito del paese con il 26,7% delle preferenze. Nonostante il polverone rimborsopoli, il partito di Luigi Di Maio continua a restare in testa. Sondaggi elettorali, M5S primo partito I grillini rimangono in netto vantaggio rispetto al Partito Democratico e a Forza Italia, ma ampliando il discorso alle coalizioni è il centrodestra attualmente ...