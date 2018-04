Di Maio | ' Incontri con Martina-Salvini? Ora non in agenda'

Governo : al via le consultazioni - Casellati e Fico al Colle. Di Maio : 'Spero presto incontri con Lega e Pd' - DIRETTA : consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo Governo . Il capo dello Stato ha ricevuto la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati , quello della Camera Roberto Fico e il ...

Governo - Di Maio : “Contratto sui temi. Nessun inciucio o alleanza - ma impegno. Spero presto incontri con Lega o Pd” : Un contratto di Governo come quello tedesco: che sia scritto nero su bianco, che affronti i “temi” senza “inciuci, accordi o alleanze” e che sia sottoscritto dalle forze politiche che accettano “l’impegno”. Alla vigilia della salita al Colle per le consultazioni con Sergio Mattarella, Luigi Di Maio rilancia la proposta anticipata nelle scorse ore e rivolta in primis al Partito democratico e poi alla Lega ...

