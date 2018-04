Di maio - il piano B : noi mai all'opposizione. Pronti a trattare su tutto : dal nostro inviato IVREA Ormai alla domanda sulla premiership Luigi Di Maio risponde con un'altra domanda: «Perché non dovrei essere io con i miei undici milioni di voti?». La...

Ivrea - Nino Di Matteo : “Patto Berlusconi-mafia per 18 anni”. Standing-ovation di Di maio e Bonafede. Poi il piano giustizia : L’applauso quando Nino Di Matteo parla della “compenetrazione tra mafia e potere” in Italia, a Ivrea, davanti alla platea dei 5 stelle, fa più rumore del solito. “Cito le sentenze, è stato stipulato un patto con Cosa nostra, intermediato da Marcello dell’Utri, che è stato mantenuto dal 1974 fino al 1992 dall’allora imprenditore Silvio Berlusconi”. In prima fila batte le mani il Capo politico M5s Luigi Di Maio, al suo fianco Alfonso ...

CONSULTAZIONI/ Salvini ha un piano B - Di maio no : Archiviato il primo giorno di CONSULTAZIONI. Il punto critico è l'unità del centrodestra. Ma Salvini ha un piano B, Di Maio no. Oggi tocca a M5s e FI.

Consultazioni avanti piano - in attesa che di Di maio e Salvini svelino i loro piani : I giovani leoni e un leader da pensionare Qualcuno dalle parti del Pd è convinto del contrario, e cioè che i due giovani leoni della politica italiana siano già d'accordo da settimane, e che al ...

Consultazioni avanti piano - in attesa che di Di maio e Salvini svelino i loro piani : La politica del muso duro scelta dai grillini alla vigilia del gran consulto al Quirinale aumenta le tensioni nel centrodestra, e la Lega si trova davanti al dilemma di scegliere l’antica amicizia con Berlusconi oppure la nuova avventura con Di Maio. Ma c’è un ma: dal Colle si lascia intendere che i tempi potrebbero essere lunghi, e quando i tempi si allungano aumentano le possibilità di colpi di scena. Anche ...

VITALIZI - VIP A RISCHIO DA CICCIOLINA A GINO PAOLI/ M5s sfida Lega - nuove regole : il piano di Di maio : VITALIZI, nuove regole: cosa cambia e chi rischia. Da GINO PAOLI a CICCIOLINA, M5S pronto alla guerra: convergenza con la Lega? Le ultime notizie sulla “ghigliottina” ai costi della politica(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 13:35:00 GMT)

Il piano di Prodi e Amato : governo M5S - Pd senza Di maio e Renzi Video : La parte del Pd disposta a dialogare per formare un governo, contrapposta a quella Renziana, chiusa nell’Aventino parlamentare, starebbe cercando di trovare punti di contatto con il M5S per dare vita ad un governo M5S - Pd, magari con la partecipazione anche di LeU. A muovere i fili della nuova strategia del nazareno, oltre ai capi corrente Dario Franceschini e Andrea Orlando, sarebbero anche due mostri sacri della storia del centrosinistra: ...

Fisco - Di maio ha un piano : "Dimezzeremo Irap e riformeremo scaglioni Irpef" : "Il Fisco è diventato un rischio d'impresa in piena regola, che allontana onesti contribuenti ed investitori. Ecco perché insieme alla riduzione della pressione fiscale, attraverso il dimezzamento dell'Irap e la...

Il piano segreto Pd-grillini per far fuori Renzi e Di maio : Ritorno al passato. C'è un piano segreto a cui starebbero lavorando Andrea Orlando e Dario Franceschini interloquendo con alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle. Un piano che punta a far fuori Matteo Renzi da una parte e il centrodestra dall'altro. Naturalmente per governare. Lo spettro, prospettato da La Stampa, vedrebbe tra i protagonisti che starebbero pressando il Pd Romano Prodi e Giuliano Amato.Unica condizione per fare un governo coi ...

Luigi Di maio - il piano segreto di grillini e dem per farlo fuori : c'è la regia di Prodi e Amato : Di passare i prossimi anni all'opposizione, dirigenti del Partito democratico come Andrea Orlando e Dario Franceschini non ne hanno nessuna intenzione. Mentre proseguono a intermittenza le trattative ...

"Il M5s ha un piano per l'accordo con il Pd. Di maio pronto ad un passo indietro" : “Dal 4 aprile le cose cambieranno. Chiariremo meglio la nostra strategia. Saremo più espliciti con il Pd. Il primo giro di consultazioni andrà a vuoto. Passerà qualche giorno. Poi noi e il Pd dovremo per forza parlarci. A quel punto proporremo un programma di pochi punti, magari cinque, che vada bene a entrambi. Solo dopo, Luigi farà un passo indietro sulla premiership. Di Maio non è mica Renzi, non ...

“Di maio pronto al passo indietro” Il braccio destro di Casaleggio svela il piano per l’accordo col Pd : Per capire fino a che punto esista davvero un doppio forno nella testa di Luigi Di Maio bisogna andare a Bologna. E ascoltare con attenzione quello che Max Bugani ha detto a un esponente del Pd emiliano: «Dal 4 aprile (avvio delle consultazioni, ndr) le cose cambieranno. Chiariremo meglio la nostra strategia. Saremo più espliciti con il Pd. Il pri...

Il piano di Salvini e Di maio per liberarsi di Berlusconi Video : Dopo l’accordo tra centrodestra e M5S sull’elezione dei presidenti delle Camere, il leader pentastellato, Luigi Di Maio [Video], e quello leghista, Matteo Salvini, secondo tutti i retroscena usciti nelle ultime ore, stanno cercando di trovare una quadra per rendere possibile la formazione di un nuovo governo. Secondo entrambi, però, anche se con modalita' diverse, lo scoglio più ostico da superare è rappresentato non tanto da Forza Italia, ...