Di Maio | Grillo e Casaleggio | vertice a Ivrea con i fedelissimi

De Girolamo : Di Maio si sente primo della classe. Smetta di fare Marchese del Grillo : Roma – Di seguito le affermazioni di Nunzia De Girolamo di Forza Italia. “La parte moderata oggi non ha una rappresentanza. Con la crisi di Forza Italia e del PD, c’è tutto un popolo che non trova un interlocutore” “Di Maio Smetta di fare il Marchese del Grillo e rispetti la frammentazione del voto. Che non ha dato la vittoria al Movimento 5 Stelle -continua De Girolamo-. Invece lui chiede al PD di formare un gruppo ...

Di Maio : la partita del premier sarà un'altra storia. Grillo : di Salvini ci si può fidare : Il candidato premier pentastellato prepara la sfida sul futuro premier. Tanti elogi al leader leghista, ma è presto per tirare conclusioni su future alleanze di governo -

Grillo come Di Maio : «Salvini? Credibile - quando dice una cosa la mantiene» Video : «Fico è una persona straordinaria, lo sapete. Lo conosciamo tutti». Su nomi, formule, alleanze: «Sono illazioni. Qui dobbiamo cambiare il Paese, e lo stiamo cambiando»

Grillo - Di Maio? Incarico lo dà il Colle : ANSA, - ROMA, 25 MAR - "Fico è una persona straordinaria, lo sapete. Lo conosciamo tutti". Lo dice Beppe Grillo uscendo dall'Hotel Forum di Roma. "Il governo? Sarà il presidente della Repubblica che ...

Travaglio - la pugnalata alle spalle di Di Maio : 'Cosa pensa davvero Beppe Grillo di lui' : E così il direttore del Fatto si concede una divagazione, il resoconto di una cena con Beppe Grillo a margine del suo spettacolo teatrale in cui, precisa, non c'è quasi spazio per la politica. Ma ...

Roberto Fico è il primo presidente della Camera M5s. Di Maio : “E’ la storia del Movimento”. Grillo : “Habemus Fico” : Il Movimento 5 stelle ha il primo presidente della Camera della sua storia politica. Quando ancora la lettura delle schede è in corso, scatta l’applauso a Montecitorio. Roberto Fico ha ottenuto il numero di voti necessari per l’elezione e diventare la terza carica dello Stato e succedere così a Laura Boldrini. Poco prima Luigi Di Maio su Facebook aveva scritto: “E’ la storia del Movimento”. Il garante del Movimento ...

Beppe Grillo - rissa finale con Luigi Di Maio : Dagospia - ecco chi il fu grande capo non sopporta : Il consueto flash, su Dagospia . Poche righe per dare conto dell'imminente e violentissimo scontro nel M5s, dove Beppe Grillo sarebbe determinatissimo a combattere la linea di apertura sposata da ...

M5s - Beppe Grillo e l'ultimo siluro contro Luigi Di Maio : 'Finita l'epoca dei vaffa non comincia quella degli inciuci' : 'Non assisterete a una mutazione genetica del movimento. l'epoca del vaffa è finita, ma quella degli inciuci non comincerà'. Beppe Grillo , dopo aver mandato un chiaro segnale politico togliendo il ...