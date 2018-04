Di Maio | «Da Arcore non può partire nessun cambiamento»

Di Maio a Salvini : 'Da Arcore nessun cambiamento' : 'Io capisco che Salvini abbia difficoltà ad allontanarsi da Berlusconi, a sganciarsi da Berlusconi. Ma da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento per l'Italia, non è il governo di ...

Di Maio : da Arcore nessun cambiamento : 11.16 "Da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento per l'Italia, non è il governo di cambiamento che immaginiamo quello che chiede Salvini, cioè un governo ammucchiata con dentro Meloni, Salvini, Berlusconi e il Movimento 5 Stelle". Così il leader M5S, Di Maio ad Aosta per la raccolta firme in vista delle prossime regionali. Poi, circa l'interlocuzione con il Pd: "Abbiamo registrato le parole del segretario reggente Martina, che ...