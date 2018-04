Di Maio | ' Con Berlusconi Salvini si condanna all' irrilevanza'

Salvini : no a conta in aula - ma disponibile a incontro con Di Maio : 'Incontrerò tutti, ma mai Renzi e Boschi' - dice il leader leghista che insiste: i voti non si cercano come i funghi - Dopo il vertice di Arcore, Matteo Salvini tende ancora una volta la mano a Luigi ...

Di Maio : “Quando Salvini vorrà il bene dell’Italia ci faccia uno squillo”. Lui : “Incontro? Se mette veti è difficile” : “Quando Salvini vorrà governare per il bene dell’Italia ci faccia uno squillo, gli diremo se saremo ancora disponibili a lavorare con lui al contratto di governo”. Luigi Di Maio risponde al leader del Carroccio dopo che il centrodestra, riuniti ad Arcore, ha ribadito la compattezza del centrodestra. Ovvero dopo che la Lega ha deciso di non mollare, almeno per ora, l’ex Cavaliere. Salvini ha replicato, soffermandosi sul fatto ...

Centrodestra "Governo uniti Salvini-Berlusconi-Meloni"/ Di Maio "Lega si condanna" : Pd decisivo o nuovo voto : Salvini, Berlusconi, Meloni: oggi vertice Centrodestra ad Arcore. Leader Lega, "Governo a noi, possibile premier terzo". Di Maio, "no ad ammucchiate con cdx". Tutti gli scenari

Di Maio sfida Salvini : "Quando hai deciso fai uno squillo - l'ammucchiata con Berlusconi non la facciamo" : "Vedo che la Lega ha promesso il cambiamento, ma preferisce tenersi stretto Berlusconi e condannarsi all'irrilevanza. Adesso per completare l'opera, consiglio a Salvini di chiedere l'incarico di Governo al Presidente Mattarella e di dimostrare come possa governare con il 37%. Da noi la grande ammucchiata non avrà un solo voto". Così Luigi Di Maio su facebook. "Quando Salvini vorrà governare per il bene dell'Italia ci faccia ...

Di Maio chiude a Salvini : “Non voteremo ammucchiata - seguendo Berlusconi si condanna a irrilevanza” : Luigi Di Maio risponde duramente al centrodestra e a Matteo Salvini: "Da noi la grande ammucchiata non avrà un solo voto. Salvini preferisce tenersi stretto Berlusconi e condannarsi all'irrilevanza".Continua a leggere

Salvini : “Se il voto degli italiani conta spetta a noi governare - ma dialoghiamo con Di Maio” : Dopo il vertice di Arcore con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, Matteo Salvini ribadisce che "se il voto degli italiani conta" è il centrodestra a dover governare, pur sottolineando che in questi giorni proseguirà il dialogo con Luigi Di Maio. E se non si dovesse trovare un accordo, "meglio tornare ad ascoltare gli italiani".Continua a leggere

Pd - è guerra tutti contro tutti per colpa di Di Maio. Un dirigente : 'Sembriamo il Libano' : È bastata la prima apertura ufficiale di Luigi Di Maio , per la verità pure piuttosto fumosa e generica, a far esplodere il Pd , partito di nome ma non di fatto. Dopo il voto del 4 marzo, si è aperta ...

Luigi Di Maio e Casaleggio a Ivrea - il sondaggio anonimo : con chi vogliono andare al governo i grillini : Tutti alla corte di Luigi Di Maio e Davide Casaleggio . A Ivrea , alla 'Leopolda grillina', è andato in scena il primo grande rito di passaggio del Movimento 5 Stelle , da forza antagonista a ...

Berlusconi-Salvini-Meloni : "Spetta al centrodestra formare il nuovo governo"Di Maio : da Arcore nessun cambiamento : Mentre ad Arcore il centrodestra si riunisce e rivendica l'incarico per la formazione del governo, Di Maio incontra Grillo nella villa di Casaleggio: "Capisco che Salvini abbia difficolta a sganciarsi da Berlusconi"

Salvini cerca l'intesa con Silvio ad Arcore. Grillo - Di Maio e Casaleggio riuniti ad Ivrea : Dopo lo stop dei 5 Stelle ad una intesa con un centrodestra che vede protagonista Silvio Berlusconi, Matteo Salvini, con il Presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, è riunito nella residenza del Cavaliere in vista del secondo giro di consultazioni al Colle. I grillini intanto sono riuniti ad Ivrea dopo l'apertura di Di Maio al Pd: sotterriamo l'ascia di guerra - aveva detto - e diamo un governo al Paese. Ma Maurizio Martina, segretario ...

Giancarlo Giorgetti a Mezz'ora in più : "Per uscire dallo stallo serve un passo indietro di Berlusconi e Di Maio" : "Se nessuno fa un passo indietro per poi farne uno avanti tutti insieme, non si va da nessuna parte. Bisogna avere responsabilità. Bisogna far nascere un governo forte per 5 anni, con un metodo alla tedesca, un contratto alle tedesca come dice il Di Maio". Così Giancarlo Giorgetti, capogruppo della Lega alla Camera, a 'In Mezz'ora in più' mentre è in corso ad Arcore il vertice tra il leader della Lega, Silvio ...

Salvini lo tradisce con Berlusconi e Di Maio chiama il Pd Video : Quando ormai la maggior parte degli addetti ai lavori dava per scontata un’alleanza di governo tra M5S e Lega, i giochi si sono invece clamorosamente riaperti. Ieri, 6 aprile, il leader leghista Matteo #Salvini ha infatti proposto ufficialmente agli altri due partiti della coalizione di centrodestra FI e Fd’I di presentarsi al Quirinale con una delegazione unica al prossimo giro di consultazioni con il presidente della Repubblica, Sergio ...