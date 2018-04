Di Maio a Salvini ' No a governi-ammucchiata | da Arcore non può partire nessun cambiamento'

Di Maio : 'Incontri con Martina-Salvini? Ora non in agenda' : "Capisco che Salvini abbia difficoltà a sganciarsi da Berlusconi ma da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento". Non è da lì che può scaturire "un governo di cambiamento ma solo un ...

Di Maio a Salvini : 'Da Berlusconi non può partire nessuna proposta di cambiamento' : ... che commenta l'apertura a mezzo stampa di Di Maio accogliendo la sua 'autocritica' ma sottolineandone la permanenza 'dell'ambiguità politica'. E, sostanzialmente, non spostando il Pd dal ruolo di ...

Di Maio a Salvini : 'Con Berlusconi nessuna proposta di cambiamento' Arcore - oggi vertice del centrodestra : ... che commenta l'apertura a mezzo stampa di Di Maio accogliendo la sua 'autocritica' ma sottolineandone la permanenza 'dell'ambiguità politica'. E, sostanzialmente, non spostando il Pd dal ruolo di ...

Salvini : Caro Silvio scordati asse con il Pd. Di Maio : da Arcore non può partire nessun cambiamento : Il vicepresidente del Senato M5s, Paola Taverna intanto avverte la Lega: 'no' a Forza Italia, rimane un 'no', non trattabile. Il Pd intanto chiude proprio ai grillini: nostra posizione non cambia. Faremo opposizione. Rosato: la loro apertura è "strumentale". Tajani parla di eventuale esecutivo a sostegno Dem, provocando di fatto una frattura nella coalizione di centrodestra

DIETRO LE QUINTE/ Le mosse di Salvini e del Pd per 'bruciare' Di Maio : Gli ultimi sviluppi della crisi autorizzano a ipotizzare che Di Maio abbia sbagliato i conti e pure la strategia. Ricompattando il centrodestra.

DIETRO LE QUINTE/ Le mosse di Salvini e del Pd per "bruciare" Di Maio : Gli ultimi sviluppi della crisi autorizzano a ipotizzare che Di Maio abbia sbagliato i conti e pure la strategia. Ricompattando il centrodestra e privandosi di alternative. ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 06:01:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ Di Maio premier e Renzi agli Esteri: il nuovo governo-Napolitano, di M. MaldoSCENARIO/ Fassina: la sinistra è morta, M5s e Lega hanno "rubato" i nostri voti

Di Maio - la 'mossa del cavallo' ed i limiti di Salvini Video : 5 Nell'accampamento dissestato del Partito Democratico, le ferite post-elettorali sono ancora aperte. Ora però si è aperta una nuova fase ed il ponte lanciato dal Movimento 5 Stelle è tutt'altro che virtuale. Luigi Di Maio ha dettato la sua linea: si rende disponibile a dialogare con Matteo Salvini, ma anche con il #Pd. Con buona pace del centrodestra che, pur essendo stata la coalizione più votata, ha una realta' con cui fare i ...

Di Maio-Salvini - possibile alleanza già al capolinea? : Di Maio infatti prosegue nella politica dei due forni, convinto come non mai che la strada per arrivare a Palazzo Chigi richiederà ogni sforzo di mediazione per provare a mettere insieme quella ...

Luigi Di Maio a Matteo Salvini : 'Incontriamoci in streaming' : Ostenta tranquillità Luigi Di Maio , ma il fatto è che dopo l'annuncio che il centrodestra si presenterà unito al prossimo giro di consultazioni al Quirinale, uno dei due 'forni' si sta raffreddando, ...

Dopo il bacio Di Maio-Salvini spunta il Papa contro l'omofobia : murales a Pompei - subito cancellato : Papa Francesco sorride mentre, facendo il segno della vittoria con una mano, con l'altra stringe un cartello con il cuore arcobaleno, simbolo dell'orgoglio gay, sul quale è scritto questo: 'Love wins. ...

Di Maio-Salvini - possibile alleanza già al capolinea? : Di Maio prosegue nell'incessante opera diplomatica che da giorni lo vede impegnato nel tentativo di costruire un'alleanza che lo porti a Palazzo Chigi. Ma l'operazione per far nascere un governo Salvini-Di Maio sembra allontanarsi rispetto alle accelerazioni delle ultime ore. Di Maio: 'La guerra è finita' Se fino a qualche giorno fa l'unico scenario possibile di governo fra M5s e Partito Democratico era quella di un esecutivo Di Maio Pd senza ...

Matteo Renzi - il sondaggio di Pagnoncelli che lo umilia : i più graditi sono Di Maio e Salvini : In quale direzione andasse il gradimento degli italiani era già chiaro dopo il voto del 4 marzo. E così l'immediata conseguenza dei risultati elettorali è stato l'effetto sugli indici di gradimento ...

Governo - Di Maio 'Da Martina passi avanti'. Salvini 'Governo Pd-M5s Mamma mia...' : ... apprezzando il commento, seppur prudente e cauto, dello stesso Maurizio Martina che, ad evitare fraintendimenti, ci tiene a precisare: 'la linea politica dem non cambia'. Matteo Salvini assiste al ...

Di Maio : “Governo con Lega o Pd - siamo pronti”. Salvini : “M5S-Renzi? Mamma mia...” : Il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, non ha dubbi: «Il contratto di governo può essere sottoscritto dal M5S o con la Lega o con il Pd. Noi siamo pronti ma vediamo che ci sono anche delle evoluzioni negli altri schieramenti» afferma a margine di Sum#02, l’evento dei Cinque Stelle organizzato a Ivrea (Torino)....