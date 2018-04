Derby di Manchester | Smalling | ' Ecco cosa ci ha detto Mourinho all' intervallo'

Derbyfollie a Manchester. Pep dal titolo al ribaltone : Ha vinto il Manchester. Ma lo United. Il City rinvia la festa, già pronta. A Mourinho riesce il colpo della vita, concedere il sogno e le caramelle al nemico Guardiola e poi farlo scendere dalla ...

Premier League - il Derby di Manchester va allo United : City sconfitto in rimonta 3-2 : derby crudele per il Manchester City. Dopo 45' era in vantaggio 2-0 sullo United e pregustava già la vittoria e la conquista del quinto titolo di Premier League, con sei giornate di anticipo, ma Pogba ...

Manchester City-United 2-3 - Derby da sogno : Mourinho mette in crisi Guardiola [FOTO] : 1/10 LaPresse ...

Il Derby Manchester City-Manchester United in diretta TV e in streaming : Con una vittoria il City potrebbe vincere matematicamente la Premier League: le informazioni per seguirlo in diretta dalle 18.30 The post Il derby Manchester City-Manchester United in diretta TV e in streaming appeared first on Il Post.

Manchester - si accende il Derby : anche Pogba punge Guardiola? : TORINO - Il derby di Manchester si è acceso diverse ore prima del fischio d'inizio, in programma oggi , ore 18.30, all' Etihad Stadium . A gettare benzina sul fuoco è stato Mino Raiola , agente di ...

Il City può vincere la Premier League nel Derby di Manchester : Tradotto: stasera Guardiola potrebbe vincere il campionato davanti a Mourinho, il suo più grande rivale The post Il City può vincere la Premier League nel derby di Manchester appeared first on Il Post.

Manchester United - allenamento pre-Derby ritardato per un trattore : Questa in Inghilterra è una giornata chiave. All'Etihad va infatti in scena il derby tra i due club di Manchester che potrebbe consegnare il titolo al City in caso di vittoria. Dovessero farcela, i ...

Manchester City - il Derby con Mourinho vale lo scudetto : Il City di Guardiola si lecca le ferite della caporetto Champions con il Liverpool e prova a sfogare la sua ira nel derby con l’United di Mourinho. Una vittoria sancirebbe lo scudetto, frutto di un’annata memorabile in Premier, ma certo ci sarebbe comunque il retrogusto amaro di un ko in Champions arduo da ribaltare. Anche lo scoppiettante Liverpool e’ atteso dal sentito derby con l’Everton e ha la possibilita’ di ...

Manchester - bus in centro con il volto di Mourinho : è uno sfottò dei tifosi del City in vista del Derby : Il derby di Manchester è già iniziato. Mai una partita come le altre, quella tra City e United in programma sabato 7 aprile alle ore 18:30 all'Etihad è una sfida dal valore ancora più importante. ...

LIVE Liverpool-Manchester City - Champions League in DIRETTA : Derby inglese ad Anfield - i Reds contro la corazzata di Guardiola : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di LIVErpool-Manchester City, andata dei quarti di finale di Champions League. Sfida stellare ad Anfield, dove i Reds ricevono una vera e propria corazzata. La squadra di Pep Guardiola ha praticamente già ipotecato la vittoria della Premier League ed ora ha l’obiettivo fissato sulla Coppa, dove è una delle favorite per il trionfo finale. Il sorteggio, però, è stato beffardo, proponendo un derby ...