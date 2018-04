Dalla Spagna | Juve-Milan per Andrè Gomes E da Gattuso il sì a Depay

Dalla Spagna : 'Qualità e talento - la Juventus ripensa ad André Gomes' : TORINO - Ritorno di fiamma. Massimiliano Allegri sarebbe felice di avere André Gomes nella Juventus del futuro. Secondo il sito del quotidiano Mundo Deportivo, il centrocampista del Barcellona è uno ...

Champions League - Barcellona-Roma : le ultime Dalla Spagna LIVE : BARCELLONA - Ci siamo. La Roma è chiamata a battersi contro una delle squadre più forti del mondo. Si gioca questa sera al Camp Nou l'andata dei quarti di finale di Champions League . Di Francesco ancora con il dubbio Nainggolan , studia il modo di fermare il Barcellona di Leo Messi. ...

Dalla Spagna : 'Il Bayern Monaco pronto a riscattare Rodriguez' : Monaco DI BAVIERA , Germania, - Il Bayern Monaco ha deciso di riscattare James Rodriguez . Come riporta il quotidiano spagnolo 'Marca' il club tedesco ha già annunciato al Real Madrid che verserà i 42 ...

Dalla Spagna : 'Alisson è sempre in pole per il Real Madrid' : TORINO - Alisson Becker resta in pole nei piani mercato del Real Madrid per la prossima stagione. Come scrive il quotidiano spagnolo 'As', il portiere della Roma sarebbe il preferito dal club ...

Dalla Spagna - Dybala-Atletico Madrid : accordo raggiunto. Affare da 100 milioni più una contropartita : Dalla Spagna, Dybala-Atletico Madrid- Secondo quanto riportato da Joaquin Rodriguez, giornalista di Radio Onda Cero e Antena 3, l’Atletico avrebbe già raggiunto un accordo di massima con Paulo Dybala per il suo trasferimento nella prossima stagione. accordo DI 5 ANNI Un quinquennale da cifre record. Dybala vestirà la maglia dei Colchoneros per sopperire alla partenza di […] L'articolo Dalla Spagna, Dybala-Atletico Madrid: accordo ...

Calciomercato - Dalla Spagna hanno scelto la Lazio : i dettagli : Come riporta il Corriere dello Sport, i suoi agenti guardano all'Italia per la sua prossima esperienza, con particolare attenzione alla Lazio. Il suo costo si aggira attorno ai 27 milioni di euro, ...

Argentina choc : 6-1 Dalla Spagna : Nello stadio dell'Atletico Madrid è stata grande Spagna al cospetto di un'Argentina davvero poca cosa, a cui non basta la scusante della defezione di Messi. Ha aperto le marcature Diego Costa che ha ...

Firenze. Droga Dalla Spagna - arresti : 10.08 In corso un'operazione dei Carabinieri di Firenze nei confronti di un'associazione dedita al traffico di stupefacenti tra Spagna e Italia: 4 gli ordini di custodia cautelare nelle province di Firenze e Bergamo, e in Catalogna. Due fratelli siciliani,titolari di fatto di un noto bar nel centro di Firenze, erano finanziatori e organizzatori di un'associazione finalizzata alla coltivazione,in Spagna,di ingenti quantità di marijuana da ...

MotoGp – Accuse Dalla Spagna contro Valentino Rossi : “ecco cosa ha fatto in Qatar” : E’ passato appena una settimana dall’inizio del campionato di MotoGp e già iniziano le prime polemiche, nel mirino è finito Valentino Rossi dopo la gara del Qatar. Come al solito aprendo lo spumante il motociclista della Yamaha ha inondato le ragazze del podio, cosa che al contrario stranamente non hanno fatto i due compagni saliti con lui sul palco qatariota. Come mai? La verità si svela solo grazie ad un giornale spagnolo in cui si ...

Dalla Spagna : 'Cristiano Ronaldo rischia 10 anni di carcere per evasione' : TORINO - Cristiano Ronaldo rischia seriamente di essere rinviato a giudizio per evasione fiscale, con una possibile condanna di oltre 10 anni di carcere per quattro reati. Secondo quanto rivelato da ...

Dalla Spagna : Griezmann spinge per il Barcellona : Addio all' Atletico Madrid a fine stagione: secondo Sport , Antoine Griezmann ha scelto il proprio futuro e spinge per il trasferimento al Barcellona .

Dalla Spagna : la Juve pagherà la clausola da 60 milioni di euro per il nuovo difensore! : Dalla Spagna: LA Juve- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Don Balon”, la Juventus sarebbe pronta a pagare la clausola da 60 milioni di euro per assicurarsi Samuel Umtiti, difensore attualmente in forza al Barcellona. Il difensore starebbe spingendo per un rinnovo contrattuale con il club blaugrana con ingaggio da 8 milioni di euro netti […] L'articolo Dalla Spagna: la Juve pagherà la clausola da 60 milioni ...