Dalla finanza al food | la blockchain sta aumentando la sicurezza alimentare

Latitante dal 2013 - scoperto e arrestato Dalla finanza grazie a un trasferimento di denaro all'estero : Ha trasferito denaro all'estero da un'agenzia di 'money transfer' senza immaginare che la Guardia di Finanza andasse a controllare i movimenti. E' stato scoperto così e arrestato un Latitante, ...

Frode milionaria sul carburante Tre comaschi arrestati Dalla Finanza : La filosofia è semplice, financo banale: comprare a poco per vendere a meno, così da sbaragliare la concorrenza e garantirsi ottimi guadagni. A farne le spese, le casse dello Stato, che poi vuol dire ...

Falso dietologo smascherato e denunciato Dalla Guardia di Finanza - operava nel centro di Pescara : Pescara - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, hanno denunciato un soggetto, T.M. un cinquantanovenne della provincia di Chieti, per esercizio abusivo della professione medica, in particolare di dietologo nutrizionista, e sequestrato lo studio ove operava. Il sedicente professionista, privo di titolo abilitante, riceveva i suoi clienti in uno studio, nel centro di Pescara. Tanti gli ignari pazienti, alcuni dei ...

Scoperto e denunciato Dalla finanza - meccanico/carrozziere abusivo : Pescara - Nell'ambito di un servizio volto alla ricerca degli evasori fiscali e degli esercenti di attività abusive, i Finanzieri della Tenenza di Popoli hanno Scoperto, nelle vicinanze di Alanno, un meccanico/carrozziere, operante in maniera totalmente abusiva senza alcuna autorizzazione amministrativa in una officina ove, completamente attrezzata di tutti gli accessori (ponti sollevatori, compressori, smontagomme, computer per ...

Truffano anziani per centoventimila euro. Una donna - un avvocato e un pensionato scovati Dalla Guardia di Finanza di Salerno : La Guardia di Finanza di Salerno ha scovato tre truffatori che avevano messo a segno almeno tredici truffe nei confronti di persone anziane o in stato di bisogno per un danno complessivo d 120mila ...

Incassa oltre 100 mila euro non dovuti : scoperto Dalla Guardia di Finanza un falso invalido : LOCRI , REGGIO CALABRIA, Nell'ambito dell'attività istituzionale in materia di spesa pubblica, i Finanzieri del Gruppo di Locri hanno accertato, al termine di un'attività di indagine, una t ruffa ...

Brescia - studente spacciatore arrestato Dalla Finanza : Uno studente di 17 anni è stato arrestato su ordinanza di custodia cautelare del Tribunale dei Minori di Brescia per spaccio di droga ai coetanei. Il giovane che ora si trova in comunità, frequenta lo ...

SPY FINANZA/ Le manovre contro l'Italia ignorate Dalla campagna elettorale : Mentre in Italia si dibatte di rischio fascismo, Francia e Germania vogliono mettere in seria difficoltà il nostro Paese.

GEO-FINANZA/ Così l'Italia ha scelto di farsi comprare Dalla Francia : Oggi Francia e Germania discutono di una maggiore integrazione in Europa. l'Italia sembra aver scelto di farsi comprare da Parigi: una decisione suicida. PAOLO ANNONI(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 06:02:00 GMT)ELEZIONI E RIPRESA/ L'emergenza già pronta per il nuovo Governo, di G. PennisiFINANZA & MERCATI/ Che cosa c'è dietro la scommessa "sicura" di Bridgewater contro l'Italia, di P. Annoni

Corruzione : chi è il pm Longo arrestato Dalla Guardia di Finanza : Ex pm di Siracusa, sarebbe al centro di una serie di readi giudiziari commessi con altri 15 professionisti siciliani

Saint-Vincent - undici cambisti denunciati Dalla Guardia di finanza - AostaOggi.IT : Twitter Alcuni di loro erano evasori totali. Sanzionate anche 90 persone Saint-Vincent. undici cambisti sono stati denunciati dalla Guardia di finanza a conclusione di un'indagine sul riciclaggio e l'...

Truffa scoperta Dalla finanza : vittime in tutta Italia - arrestati marito e moglie : BRINDISI - marito e moglie sono stati arrestati dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanzia di Brindisi nell'ambito di una operazione su una Truffa ai danni di ...

Sequestrati Dalla guardia di finanza di Ragusa 60.000 prodotti cinesi per la cura della persona non sicuri : ...conclusa dalle Fiamme Gialle iblee conferma l'importante ruolo di polizia economico-finanziaria svolto quotidianamente mediante il contrasto di ogni tipo di espediente che danneggi l'economia e le ...