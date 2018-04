Dal calcio alla politica | anche loro nel nuovo governo | li riconosci? FOTO

Calcio a 5 : il Pescara si ritira Dalla serie A : Il Pescara Calcio a 5 si ritira dalla serie A. Domani pomeriggio a Milano i biancazzurri non si presenteranno in campo. Come annunciato nei giorni scorsi, la societa’ biancazzurra ha deciso di gettare la spugna. Attraverso un lungo comunicato il sodalizio del presidente Danilo Iannascoli spiega le ragioni della clamorosa decisione, arrivata dopo una stagione a dir poco travagliata, e costellata di squalifiche, ricorsi e polemiche. Il ...

Calcio a 5 - 24^ giornata Serie A 2018 : Pescara choc - si ritira Dal campionato! La Came Dosson perde a Reggio Emilia e cede la vetta a Luparense e Acqua&Sapone : Una decisione sconvolgente cambia completamente gli scenari del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. Il Pescara ha annunciato la sua decisione di ritirarsi dal campionato con una nota in cui ha spiegato i motivi di una scelta clamorosa, con annesso il sospetto di una vicenda di Calcioscommesse. “Dalla fine dello scorso campionato – scrive il club – la società ha dovuto subire squalifiche di atleti, dirigenti e del campo di ...

Calcio a 5 : il Pescara si ritira Dalla serie A : Il Pescara Calcio a 5 si ritira dalla serie A. Domani pomeriggio a Milano i biancazzurri non si presenteranno in campo. Come annunciato nei giorni scorsi, la societa’ biancazzurra ha deciso di gettare la spugna. Attraverso un lungo comunicato il sodalizio del presidente Danilo Iannascoli spiega le ragioni della clamorosa decisione, arrivata dopo una stagione a dir poco travagliata, e costellata di squalifiche, ricorsi e polemiche. Il ...

Ignazio Scardina - morto a 70 anni il giornalista sportivo della Rai. Fu imputato e poi assolto nello scanDalo Calciopoli : È morto a 70 anni Ignazio Scardina, decano del giornalismo sportivo, una vita passata in Rai Sport dove è stato voce e volto di 90esimo minuto e della Domenica sportiva. “Per tutti gli amici di Ignazio. Purtroppo oggi ci ha lasciati. la moglie e i figli”, ha annunciato su Facebook la famiglia. Scardina è morto nella notte tra venerdì e sabato dove aver lottato contro una grave malattia. Fu l’unico giornalista coinvolto nello scandalo ...

E’ morto Ignazio Scardina - giornalista coinvolto nello scanDalo Calciopoli : Nella notte si è spento Ignazio Scardina, ex giornalista coinvolto nel ben noto caso Calciopoli. Fu l’unico giornalista ad essere processato, ma Scardina risultò sin da subito innocente e venne dunque assolto in primo grado dal tribunale di Napoli. Stamane l’amico e collega Roberto Renga ha dato la notizia del decesso, sottolineando come Scardina ci ha lasciati “dopo anni di sofferenze inenarrabili”. L'articolo E’ morto Ignazio Scardina, ...

Calcio Estero Fox Sports e Sky Sport - Programma e Telecronisti Dal 6 al 9 Aprile : Live nel weekend su FOX Sports (Sky Pacchetto Sport canali 204 e 205) AUGSBURG-BAYERN MONACO (sabato ore 15.30) BARCELLONA-LEGANES (sabato ore 20.45) REAL MADRID-ATLETICO MADRID (domenica ore 16.15) A Manchester un super derby che può valere il titolo: CITY-UNITED - Se Guardiola batte Mourinho, “Citizens” matematicamente campioni Dall’Etihad Stadium, diretta alle ore 18.30 di sabato 7 Aprile su Sky Sport 3 HD ...

Calcio a 5 : il Pescara si ritira Dalla serie A : Il Pescara Calcio a 5 si ritira dalla serie A. Domani pomeriggio a Milano i biancazzurri non si presenteranno in campo. Come annunciato nei giorni scorsi, la societa’ biancazzurra ha deciso di gettare la spugna. Attraverso un lungo comunicato il sodalizio del presidente Danilo Iannascoli spiega le ragioni della clamorosa decisione, arrivata dopo una stagione a dir poco travagliata, e costellata di squalifiche, ricorsi e polemiche. Il ...

Calcio a 5 - il Pescara si ritira Dal campionato : La società abruzzese attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito ha comunicato con estremo rammarico i motivi dell'abbandono del torneo. L'articolo Calcio a 5, il Pescara si ritira dal campionato è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del Calcio.

“Addio - capitano”. Grave lutto nel mondo del calcio. Se ne è andato pochi giorni dopo quel malore improvviso lasciando un vuoto enorme. Famigliari e colleghi devastati Dal dolore : Qualche giorno fa, dopo aver avuto un infarto, è caduto e ha sbattuto la testa. Poi è stato portato d’urgenza in ospedale, al St George’s Hospital di Tooting, nel sud di Londra dove lo hanno mandato in coma farmacologico. Le premesse, per Ray Wilkins, non erano affatto buone: “Non è per niente in un buono stato – aveva dichiarato la moglie Jackie al Daily Mirror -. Sta molto, molto male”. E infatti non ce l’ha fatta. L’ex ...

Calcio - Champions League 2018 : Siviglia-Bayern Monaco 1-2. I bavaresi rimontano gli anDalusi e prenotano la semifinale : Il Bayern Monaco prenota un posto in semifinale di Champions League di Calcio battendo in rimonta per 1-2 il Siviglia in trasferta e la prossima settimana potrà anche permettersi di perdere in casa per 0-1 per passare il turno. I bavaresi hanno sofferto gli andalusi in avvio di gara, poi il pareggio, anche abbastanza fortunoso, ha spianato la strada ai tedeschi. I padroni di casa partono forte e la supremazia potrebbe concretizzarsi già al ...

Dal calcio al cinema hard - con Malena e Rocco Siffredi : chi è davvero 'Davide Montana' : Un calciatore nel mondo del porno , accanto a Malena la pugliese e Rocco Siffredi . Più che un modo per arrotondare lo stipendio, quello di Davide Iovinella è un sogno diventato realtà.

“È volato giù Dal balcone” : il mondo del calcio ancora sotto choc. La terribile caduta sotto gli occhi dei compagni - increduli. Le sue condizioni : Una tragedia soltanto sfiorata per un mondo, quello del calcio, che non sembra davvero riuscire più a trovare pace in questi primi mesi di un 2018 decisamente troppo ricco di brutte notizie. Su tutte, la drammatica scomparsa di Davide Astori, capitano della Fiorentina trovato morto nella sua stanza d’hotel dove la squadra si trovava in vista della partita, poi rinviata come l’intera giornata di Serie A, contro l’Udinese. ...

Calcio Estero Fox Sports e Sky Sport - Programma e Telecronisti Dal 31 Marzo al 2 Aprile : Live nel weekend su FOX Sports (Sky Pacchetto Sport canali 204 e 205) BAYERN MONACO - BORUSSIA DORTMUND (sabato ore 18.30; anche in 4K) SIVIGLIA - BARCELLONA (domenica ore 17.30) ATLETICO MADRID – DEPORTIVO (domenica ore 20.45) Super derby di Pasqua a Londra: CHELSEA-TOTTENHAM (anche in 4K) domenica, ore 17, Sky Sport 1, Sky Sport 3 HD e Sky Sport Mix HD con il commento da Londra di Gianluca Vialli domenica nuovo appuntamento con ...

Il calcio piange Emiliano Mondonico - sconfitto Dal tumore : 71 anni, calciatore prima e poi allenatore per molti anni, era legato soprattutto a Torino e Atalanta, che aveva portato anche a importanti traguardi nelle coppe europee -