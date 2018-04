meteoweb.eu

: Da scienziati a imprenditori: così si fa nascere una startup - ItaliaStartUp_ : Da scienziati a imprenditori: così si fa nascere una startup - AlunniOxford : RT @BancaforteABI: Massimo Cerofolini di Rai Radio1 e tra i protagonisti dell'evento #ABI - @ABI_Eventi #ILCLIENTE, intervista Andrea Alunn… - ASLRoma1 : Conoscete il WEBIT FESTIVAL EUROPE che si terrà a Sofia dal 25 al 27 giugno? oltre 100000 #innovatori, imprenditori… -

(Di domenica 8 aprile 2018) Saper indossare il doppiopetto sotto il camice da laboratorio: ecco il segreto per trasformare le proprie idee in una startup. Una “doppia vita non semplice ma intrigante” per un ricercatore universitario, come racconta Marco Rasponi, cofondatore di BiomimX, spinoff del Politecnico di Milano che produce modelli di organi umani in miniatura, i primi in grado di muoversi per testare in modo più realistico i farmaci. “L’idea – afferma Rasponi – mi è venuta quando lavoravo come assegnista di ricerca al Politecnico nel gruppo di Alberto Redaelli, docente di biomeccanica, insieme alla mia dottoranda Paola Occhetta”. Dopo essere riusciti a far pulsare i primi ‘mini cuori’ coltivati su chip, “abbiamo creduto subito nell’idea: brevettata la tecnologia, abbiamo cominciato a guardarci intorno”. Mentre nel laboratorio prendeva ...