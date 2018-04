Curling | Mondiali 2018 | Svezia-Canada | che Finale a Las Vegas Corea del Sud e Scozia si

Curling - Mondiali 2018 : l’Italia chiude con una vittoria contro l’Olanda l’avventura a Las Vegas. Stati Uniti ai play-off : Si conclude con una vittoria l’avventura dell’Italia ai Mondiali di Curling maschile 2018 a Las Vegas (Stati Uniti). Nell’ultimo incontro del girone gli azzurri guidati dal direttore tecnico Marco Mariani e da coach Soren Gran, schierati sul ghiaccio con Joel Retornaz, Amos Mosaner, Fabio Ribotta ed Andrea Pilzer superano l’Olanda (6-5) dello skip Jaap Van Dorp e concludono la loro rassegna iridata all’ottavo posto ...

Curling - Mondiali 2018 : l’Italia travolge la Germania per 11-4. Svezia e Scozia volano in semifinale : Arriva una bella vittoria per l’Italia ai Mondiali di Curling maschile, in corso di svolgimento a Las Vegas (Stati Uniti). La squadra azzurra formata da Amos Mosaner, Joel Retornaz, Andrea Pilzer e Fabio Ribotta ha travolto per 11-4 la Germania dello skip Alexander Baumann. Prima parte di gara molto equilibrata, con la Germania che apre con il vantaggio dell’hammer e realizza il primo punto. Arrivano poi due marcature per parte nei successivi ...

Curling - Mondiali 2018 : l’Italia cede anche agli Stati Uniti e saluta ogni speranza di playoff : Le speranze dell’Italia di accedere ai playoff dei Mondiali di Las Vegas si sono spente in maniera quasi definitiva. Gli azzurri sono Stati sconfitti per 5-3 dagli Stati Uniti, rivale diretta nella corsa al sesto posto, l’ultimo utile per entrare nella fase finale della competizione. L’Italia è stata sempre costretta ad inseguire nel match, riuscendo però a rispondere colpo su colpo. Negli ultimi due end, però, gli Stati Uniti ...

LIVE Curling - Mondiali 2018 : Italia-Corea del Sud IN DIRETTA. Azzurri a caccia dei play-off : Corea avanti 4-1 dopo i primi sei End : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Sud, match fondamentale in chiave azzurra nei Mondiali di Curling maschile di Las Vegas (Stati Uniti). Gli Azzurri sfidano gli asiatici per provare a portare a casa una vittoria che potrebbe aprire le porte verso i play-off: il cammino di Mosaner e Retornaz infatti fino ad ora è stato eccezionale, ora serve la ciliegina sulla torta per raggiungere un risultato clamoroso. OASport vi ...

LIVE Curling - Mondiali 2018 : Italia-Corea del Sud IN DIRETTA. Azzurri a caccia dei play-off : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Sud, dei Mondiali di Curling maschile di Las Vegas: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdervi nulla di questa partita. ...

Curling - Mondiali 2018 : l’Italia batte il Giappone e insegue i playoff. Svezia - Canada e Scozia al comando : L’Italia è pienamente in corsa per l’accesso ai playoff dei Mondiali 2018 di Curling maschile in corso di svolgimento a Las Vegas (USA). Gli azzurri hanno sconfitto il Giappone per 10-6 ottenendo la terza vittoria nel torneo e ora occupano l’ottava posizione in classifica, distaccati di due successi dalla Svizzera (7-6 alla Russia e rocambolesca vittoria all’extra-end con la Norvegia): la sesta piazza, che permette di ...

LIVE Curling - Mondiali 2018 : Italia-Svezia in DIRETTA. Azzurri per l’impresa contro la corazzata scandinava : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, match della dodicesima sessione dei Mondiali di Curling maschile di Las Vegas (Stati Uniti). Gli Azzurri sono reduci dalla bella vittoria con la Cina e cercheranno l’impresa contro i vicecampioni olimpici della Svezia. La squadra capitanata dal veterano skip Niklas Edin è arrivata a questa rassegna iridata come grande favorita e sta rispettando il pronostico, trovandosi in testa alla ...

Curling - Mondiali 2018 : l’Italia travolge la Cina per 11-5 e resta in corsa per i playoff. La Norvegia supera la Svezia e la raggiunge al comando : Arriva una vittoria fondamentale per l’Italia ai Mondiali di Curling maschile, in corso di svolgimento a Las Vegas (Stati Uniti). La squadra azzurra formata da Amos Mosaner, Joel Retornaz, Andrea Pilzer e Daniele Ferrazza ha sconfitto nettamente la Cina di Zou Dejia per 11-5 e tiene quindi vivo il sogno dei play-off. Gli azzurri hanno iniziato subito al meglio la partita, sfruttano bene l’hammer e aprendo con due punti, poi hanno rubata la ...

Curling - Mondiali 2018 : Italia sconfitta dalla Svizzera per 6-5 all’ultimo end : Arriva la quarta sconfitta per l’Italia ai Mondiali di Curling maschile, in corso di svolgimento a Las Vegas (Stati Uniti). La squadra azzurra formata da Amos Mosaner, Joel Retornaz, Andrea Pilzer e Daniele Ferrazza è stata sconfitta all’ultimo end dalla Svizzera dello skip Marc Pfister con il punteggio di 6-5. Avvio estremamente equilibrato con un punto per parte nei primi quattro end. Nella quinta mano Mosaner sceglie di fare mano nulla e si ...

LIVE Curling - Mondiali 2018 : Italia-Svizzera in DIRETTA. Azzurri a caccia della vittoria per sognare i playoff : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svizzera, match della nona sessione dei Mondiali di Curling maschile di Las Vegas (Stati Uniti). Una sfida fondamentale per gli Azzurri, che hanno bisogno di una vittoria per continuare a sognare il passaggio ai play-off. Infatti Italia e Svizzera sono appaiate in classifica al nono posto con una vittoria e tre sconfitte e la gara odierna sarà quindi uno scontro diretto potenzialmente decisivo. ...

Mondiali Curling : Italia-Canada 7-8 : Questione di centimetri e l'Italia, ai Mondali di curling in corso a Las Vegas, vede sfumare un piccolo grande miracolo sportivo. Nella quarta partita del girone, opposti ai campioni in carica del ...