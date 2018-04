Crotone-Bologna | Napoli-Chievo e Verona-Cagliari | le pagelle FOTO

Simy regala tre punti d'oro : Crotone-Bologna 1-0 : Tre punti fondamentali per Walter Zenga. Tre punti che a sette giornate dalla fine del campionato portano il Crotone a 27 punti, ancora terzultima ma adesso insieme alla Spal che sabato ha pareggiato ...

Bologna - Masina : 'Contrastare il Crotone con efficacia per fare risultato' : Adam Masina , difensore del Bologna , ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Crotone . Queste le sue dichiarazioni: ' Conosciamo la forza del Crotone , li dobbiamo contrastare efficacemente per ottenere un grande risultato. Possiamo farcela '...

Crotone-Bologna - le formazioni ufficiali : Il Crotone per rialzare la testa dopo tre sconfitte consecutive e rilanciare le proprie ambizioni salvezza, il Bologna per dare seguito alla bella prova dell’ultimo turno contro la Roma. Grande partita, per tutte queste motivazioni, in Calabria. Crotone (4-3-3) – Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Stoian, Mandragora, Barberis; Trotta, Simy, Ricci. All. Zenga Bologna (4-3-3) – Mirante; Torosidis, De Maio, Helander, ...

Crotone-Bologna/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario - risultato live : diretta Crotone-Bologna: info Streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma domenica 8 aprile 2018 alle ore 15.00.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 04:45:00 GMT)

Il Crotone per rialzarsi - il Bologna per chiudere la pratica 'salvezza' : Al Camp Nou servirà un'altra faccia' Bologna-Roma 1-1: Dzeko risponde alla rete di Pulgar , Video Gol e Highlights, Bologna-Roma in diretta tv e live streaming, dove vedere il match di Serie A oggi ...

Serie A : Cagliari-Lazio 2-2 - Crotone-Sampdoria 4-1 - Bologna-Atalanta 0-1 - Sassuolo-Spal 1-1 : ROMA - Non c'è storia all'Ezio Scida, dove il Crotone dà spettacolo e stende la Sampdoria con un pesante 4-1. A Bologna , l' Atalanta conquista tre punti preziosi in chiave europea. Finisce 1-1 il ...

Bologna Atalanta 0-0 - Crotone-Sampdoria 2-0 Sassuolo-Spal 0-1 Le dirette dalle 15 : Tra zona Europa League e zona salvezza si giocano altre sfide importanti nel pomeriggio di serie A: Bologna-Atalanta Segui la diretta Crotone-Sampdoria Segui la diretta Sassuolo-Spal Segui la diretta

Spal - Viviani : 'Col Crotone boccata d'ossigeno - col Bologna...' : Federico Viviani , centrocampista della Spal , parla a Sky Sport prima della sfida contro il Bologna: 'E' stata una settima con tanto entusiasmo, ci mancava una vittoria del genere. Non eravamo ancora riusciti a fare una prestazione importante in uno scontro ...

Benevento-Crotone e Bologna-Sassuolo : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Benevento-Crotone e Bologna-Sassuolo, 25ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato e tabellino.