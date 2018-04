Crotone-Bologna | le formazioni ufficiali

calcioweb.eu

(Di domenica 8 aprile 2018) Ilper rialzare la testa dopo tre sconfitte consecutive e rilanciare le proprie ambizioni salvezza, ilper dare seguito alla bella prova dell’ultimo turno contro la Roma. Grande partita, per tutte queste motivazioni, in Calabria.(4-3-3) – Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Stoian, Mandragora, Barberis; Trotta, Simy, Ricci. All. Zenga(4-3-3) – Mirante; Torosidis, De Maio, Helander, Masina; Poli, Pulgar, Donsah; Verdi, Palacio, Di Francesco. All. Donadoni L'articolo, lesembra essere il primo su CalcioWeb.