Cosenza Catanzaro Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario

Striscia la Notizia/ Le pessime condizioni della linea ferroviaria Cosenza -Catanzaro : Dopo la pausa domenicale questa sera, lunedì 5 marzo, 2018, alle 20,40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia , il tg satirico di Antonio Ricci con Ficarra e Picone.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 20:51:00 GMT)

Coppa Italia femminile - assurdo quanto accaduto in Catanzaro-Cosenza : vittoria su rigore… irregolare [VIDEO] : Catanzaro-Cosenza, derby calabrese di Coppa Italia femminile, è stato deciso da un gol davvero assurdo che sarebbe stato da annullare. Il Catanzaro è stato eliminato dalla competizione (e non il Cosenza come erroneamente scritto da Cristiano Militello nel tweet sottostante), a causa di un’interpretazione errata da parte dell’arbitro che ha convalidato un gol da annullare. Tutti sanno che dopo un calcio di rigore, se il pallone ...