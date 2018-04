Corrado Augias | «Nei momenti di sconforto bisogna alzarci | ripercorrere la nostra storia

domanipress

: #CorradoAugias «Nei momenti di sconforto bisogna alzarci, ripercorrere la nostra storia e dire: se ce l’abbiamo fat… - DomaniPress : #CorradoAugias «Nei momenti di sconforto bisogna alzarci, ripercorrere la nostra storia e dire: se ce l’abbiamo fat… - stelladormiente : RT @InfinitoSeek: Racconti, Augias: 'Quei ragazzi di oggi fascisti inconsapevoli' - InfinitoSeek : Racconti, Augias: 'Quei ragazzi di oggi fascisti inconsapevoli' -

(Di domenica 8 aprile 2018) Successo straordinario di “Overtures. Incontri tra musica e cultura in Cripta”, l’appuntamento organizzato a Siena dalla Contrada della Chiocciola che ha visto protagonista. Ieri pomeriggio in una sala delle Vittorie affollata all’inverosimile da più di 300 persone, un pubblico attento e partecipe ha seguito l’intervento del noto giornalista e scrittore che, introdotto dal priore Maurizio Tuliani e coordinato dal professor Paolo Gheda, ha parlato di “Che razza di italiani siamo”. Dopo i saluti del priore Maurizio Tuliani,ha ricordato come il nostro paese sia caratterizzato da un’unità fragile che se da una parte ha consentito la costruzione di un patrimonio che non ha uguali al mondo, dall’altro lo ha reso facile terra di conquista per molti invasori. Partendo dallaha offerto una sua lettura dell’attualità politica, ricca di acute riflessioni e di ...