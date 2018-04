Coppa Davis | Germania-Spagna 2-1 | ora sfida Nadal-Zverev

Coppa Davis - Germania-Spagna 2-1 : ANSA, - ROMA, 8 APR - In Coppa Davis in questi giorni non c'è solo la sfida Italia-Francia. Si stanno disputando infatti altre sfide dei quarti del World Group 2018. A Valencia la Germania è in ...

Coppa Davis oggi - Italia-Francia : orario d’inizio ultimi singolari. Su che canale vederli in tv? Il programma completo : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Italia-Francia oggi domenica 8 aprile si chiude il lungo weekend riservato ai quarti di finale della Coppa Davis 2018 di tennis. Italia e Francia sono pronte per affrontarsi nell’ultima giornata di un confronto durissimo che vale un posto in semifinale contro la vincente di Spagna-Germania. Attualmente i transalpini sono in vantaggio 2-1 dopo aver vinto il doppio di ieri, gli azzurri sono costretti ...

Coppa Davis 2018 - USA-Belgio 3-0 : Harrison e Sock vincono il doppio - americani primi semifinalisti : Gli USA volano alle semifinali della Coppa Davis 2018 rifilando un secco 3-0 al Belgio. Lo squadrone a stelle e strisce ha conquistato il punto decisivo grazie al doppio. Ryan Harrison e Jack Sock hanno sconfitto Sander Gille e Joran Vliegen per 3-1 (5-7, 7-6, 7-6, 6-4): tre ore di gioco sono bastate per chiudere definitivamente i conti dopo aver già portato a casa i due singolari del venerdì (John Isner si era imposto su Joris De Loore, Sam ...

LIVE Coppa Davis 2018 - Italia-Francia in DIRETTA : domenica 8 aprile. Ultimi singolari - in palio la semifinale! : Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di Italia-Francia, sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Davis. Si riparte dal punteggio di 2-1 per i francesi maturato dopo il netto successo nel doppio di Herbert-Mahut contro Bolelli-Fognini. Proprio dal ligure dovrà partire la rimonta azzurra in questa domenica, visto che il numero uno d’Italia scenderà in campo per primo contro Lucas ...

Coppa Davis di tennis : Bolelli-Fognini ko nel doppio - la Francia è più vicina alle semifinali : Gli azzurri sono sull'1-2 e oggi devono assolutamente vincere gli ultimi due singolari Un'ora e 54 minuti di partita, la durata di una trasmissione tv dal titolo amaro: chi li ha visti? A Genova il ...

Coppa Davis 2018 - Italia-Francia : azzurri - ora serve l’impresa! Fabio Fognini - il paladino per la rimonta da sogno : Ora bisogna lottare fino alla morte, bisogna realizzare l’impresa, bisogna ribaltare il risultato. L’Italia deve letteralmente superarsi e confezionare un piccolo miracolo sportivo a Genova: sotto 1-2 contro la Francia, gli azzurri devono risalire la china e devono vincere i due singolari della domenica se vogliono qualificarsi alle semifinali della Coppa Davis 2018 di tennis. La situazione è davvero complicatissima, servirà ...

Coppa Davis 2018 : i risultati delle altre sfide. Germania avanti in Spagna - la Croazia doma il Kazakistan : Non solo Italia-Francia: nei quarti di finale di Coppa Davis sono andati in scena altri due doppi, validi per altrettante sfide che dopo i singolari di ieri erano ferme sull’1-1. La Germania, al termine di una maratona durata quasi 5 ore è in vantaggio in Spagna, mentre la Croazia, in rimonta, si porta avanti contro il Kazakistan. Nella notte italiana gli USA avranno la possibilità di chiudere i conti contro il Belgio dopo il netto 2-0 ...