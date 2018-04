Coppa Davis di tennis | Bolelli-Fognini ko nel doppio | la Francia è più vicina alle

Coppa Davis 2018/ Diretta Italia-Francia 1-2 : Fognini-Pouille e Seppi-Chardy - streaming video e tv. Orario : Coppa Davis 2018, Diretta Italia-Francia 1-2: Fognini-Pouille e Seppi-Chardy, gli ultimi due singolari dell'incontro di quarti di finale. streaming video tv e Orario delle partite.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 02:46:00 GMT)

Coppa Davis 2018 - Italia-Francia : azzurri - ora serve l’impresa! Fabio Fognini - il paladino per la rimonta da sogno : Ora bisogna lottare fino alla morte, bisogna realizzare l’impresa, bisogna ribaltare il risultato. L’Italia deve letteralmente superarsi e confezionare un piccolo miracolo sportivo a Genova: sotto 1-2 contro la Francia, gli azzurri devono risalire la china e devono vincere i due singolari della domenica se vogliono qualificarsi alle semifinali della Coppa Davis 2018 di tennis. La situazione è davvero complicatissima, servirà ...

Coppa Davis 2018 : i risultati delle altre sfide. Germania avanti in Spagna - la Croazia doma il Kazakistan : Non solo Italia-Francia: nei quarti di finale di Coppa Davis sono andati in scena altri due doppi, validi per altrettante sfide che dopo i singolari di ieri erano ferme sull’1-1. La Germania, al termine di una maratona durata quasi 5 ore è in vantaggio in Spagna, mentre la Croazia, in rimonta, si porta avanti contro il Kazakistan. Nella notte italiana gli USA avranno la possibilità di chiudere i conti contro il Belgio dopo il netto 2-0 ...

Coppa Davis 2018 : Italia-Francia 1-2. Le dichiarazioni del capitano azzurro Corrado Barazzutti sul doppio odierno : L’Italia è uscita sconfitta dal doppio valido per i quarti di finale di Coppa Davis contro la Francia, che ora è avanti 2-1 nel punteggio, mentre gli azzurri domani saranno chiamati alla rimonta con Fognini che affronterà Pouille e Seppi che se la vedrà con Chardy. Al termine del confronto odierno ha parlato al sito federale Corrado Barazzutti. Il capitano della squadra italiana ha dichiarato: “Non è stata una delle prestazioni ...

Coppa Davis - Barazzutti : Abbiamo perso e giocato male : GENOVA - 'S i giocava contro uno dei doppi più forti del mondo non è che potessimo sperare di fare un risultato migliore '. Deluso il capitano dell'Italia di Davis, Corrado Barazzutti , dopo la sconfitta nel doppio contro la Francia . ' Il punteggio è molto ...

Tennis - Coppa Davis 2018 : Italia-Francia 1-2. Le pagelle del doppio : troppi alti e bassi azzurri - i transalpini ne approfittano : L’Italia ha perso il doppio di Coppa Davis contro la Francia ed ora dovrà vincere i due singolari di domani per accedere alle semifinali. Nella sfida odierna, persa nettamente, dopo il passaggio a vuoto nel decimo game della prima frazione non c’è più stata storia: azzurri sotto 0-4 sia nel secondo che nel terzo set ed incontro irrimediabilmente compromesso. Di seguito le pagelle della sfida. Pierre-Hugues Herbert, 7.5: ...

Italia-Francia - Coppa Davis 2018 : ultima giornata (domenica 8 aprile). Programma - orari e tv. Ultimi due singolari : Domani si chiuderà la sfida dei quarti di finale di Coppa Davis tra Italia e Francia: a Genova andranno in scena gli Ultimi due singolari. Ad aprire le danze sarà la sfida tra i due numeri uno, con Fabio Fognini, chiamato alla terza battaglia in tre giorni per riagganciare i transalpini, che se la vedrà con Lucas Pouille, nella partita tra i due tennisti usciti vincitori dagli incontri di venerdì. A seguire, in caso di vittoria di Fabio ...

Coppa Davis 2018 : Fognini-Bolelli ko nel doppio. Italia-Francia 1-2 : Ci ha poi pensato Fabio Fognini , 20 ATP, a riportare la sfida in parità, grazie al successo 6-7, 6, , 6-2, 6-2, 6-3 , dopo tre ore e 33' contro Jeremy Chardy , 80 del mondo, . Fognini e ...