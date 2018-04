Coppa Davis 2018 | i verdetti delle altre sfide | rimonta Spagna | Croazia sul velluto USA

Coppa Davis - Italia eliminata : Francia in semifinale : Coppa Davis, Italia eliminata: Francia in semifinale Coppa Davis, Italia eliminata: Francia in semifinale Continua a leggere

Coppa Davis - Italia fuori : ... speriamo che ci siano dei giovani che vengano ad aiutare la generazione di giocatori che in questi anni hanno tenuto sempre l'Italia tra le migliori otto nazionali del mondo".

Coppa Davis - quarti : Italia-Francia 1-3 : 15.46 La Francia elimina l'Italia nei quarti di Coppa Davis. Il punto del 3-1 lo conquista Lucas Pouille, che batte Fognini 26 62 76 63 nel primo dei due incontri domenicali. L'azzurro fa sognare nel primo set, subisce il ritorno del n.11 Atp nel secondo e perde l'occasione nel terzo, quando si arrende al tie break 7-3. Proprio Fognini, venerdì, aveva ottenuto il punto dell'Italia, battendo in quattro set Chardy.

Coppa Davis. Fognini cede a Pouille. Italia fuori - Francia in semifinale : Italia battuta a Genova. Fognini cede a Pouille nel primo singolare della giornata finale. Il punteggio a favore del francese è 2-6 6-1 7-6 6-3, in poco meno di tre ore di gioco. Decisivo il terzo set,...

Coppa Davis 2018 : Fognini cede a Pouille - Francia in semifinale : Ci aveva poi pensato Fabio Fognini , 20 ATP, a riportare la sfida in parità, grazie al successo 6-7, 6, , 6-2, 6-2, 6-3 , dopo tre ore e 33' contro Jeremy Chardy , 80 del mondo, . La Francia ...

Coppa Davis 2018 - Fognini spreca troppo - Pouille cinico. Lacrime azzurre a Genova - Francia in semifinale : Fabio Fognini non riesce a riportare a galla l’Italia: il ligure perde in quattro set contro Lucas Pouille e così la Francia vola in semifinale di Coppa Davis, eliminando gli azzurri per 3-1. Lo score finale dell’incontro recita 2-6 6-1 7-6 (3) 6-3 per il transalpino in tre ore e tre minuti di gioco. Il quinto, ininfluente match, non si giocherà. Nel primo set i primi tre game sono tutti per il giocatore in risposta, poi il primo ...

LIVE Fognini-Pouille 6-2 1-6 6-7 0-1 in tempo reale - Coppa Davis 2018 : Notizie sul tema Coppa Davis 2018, Italia-Francia: orario, diretta tv e LIVE streaming dei match Coppa Davis 2018: Bolelli-Fognini sconfitti in tre set da Herbert-Mahut , Video Highlights, Fognini-...

LIVE Fognini-Pouille 6-2 1-6 6-7 0-0 in tempo reale - Coppa Davis 2018 : francese avanti 2 set a 1 : Notizie sul tema Coppa Davis 2018, Italia-Francia: orario, diretta tv e LIVE streaming dei match Coppa Davis 2018: Bolelli-Fognini sconfitti in tre set da Herbert-Mahut , Video Highlights, Fognini-...

Coppa Davis - i francesi suonano l'inno di Mameli : gli italiani ringraziano : GENOVA - C'è molta emozione e molto fair play sugli spalti del campo centrale Beppe Croce di Valletta Cambiaso a Genova, dove è in corso l'ultima giornata dei quarti di finale di Coppa Davis tra ...

LIVE Coppa Davis 2018 - Italia-Francia in DIRETTA : Fognini-Pouille 1-2 - 1-3 nel quarto. Azzurri quasi fuori : Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di Italia-Francia, sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Davis. Si riparte dal punteggio di 2-1 per i francesi maturato dopo il netto successo nel doppio di Herbert-Mahut contro Bolelli-Fognini. Proprio dal ligure dovrà partire la rimonta azzurra in questa domenica, visto che il numero uno d’Italia scenderà in campo per primo contro Lucas ...

LIVE Fognini-Pouille 6-2 1-6 6-5 in tempo reale - Coppa Davis 2018 : Notizie sul tema Coppa Davis 2018, Italia-Francia: orario, diretta tv e LIVE streaming dei match Coppa Davis 2018: Bolelli-Fognini sconfitti in tre set da Herbert-Mahut , Video Highlights, Fognini-...

LIVE Fognini-Pouille 6-2 1-6 5-4 in tempo reale - Coppa Davis 2018 : contro-break : Notizie sul tema Coppa Davis 2018, Italia-Francia: orario, diretta tv e LIVE streaming dei match Coppa Davis 2018: Bolelli-Fognini sconfitti in tre set da Herbert-Mahut , Video Highlights, Fognini-...

LIVE Fognini-Pouille 6-2 1-6 3-3 in tempo reale - Coppa Davis 2018 : contro-break : Notizie sul tema Coppa Davis 2018, Italia-Francia: orario, diretta tv e LIVE streaming dei match Coppa Davis 2018: Bolelli-Fognini sconfitti in tre set da Herbert-Mahut , Video Highlights, Fognini-...

LIVE Fognini-Pouille 6-2 1-6 3-1 in tempo reale - Coppa Davis 2018 : Notizie sul tema Coppa Davis 2018, Italia-Francia: orario, diretta tv e LIVE streaming dei match Coppa Davis 2018: Bolelli-Fognini sconfitti in tre set da Herbert-Mahut , Video Highlights, Fognini-...