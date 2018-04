Coppa Davis 2018 | Fognini spreca troppo | Pouille cinico Lacrime azzurre a Genova

oasport

(Di domenica 8 aprile 2018) Fabionon riesce a riportare a galla l’Italia: il ligure perde in quattro set contro Lucase così la Francia vola in semifinale di, eliminando gli azzurri per 3-1. Lo score finale dell’incontro recita 2-6 6-1 7-6 (3) 6-3 per il transalpino in tre ore e tre minuti di gioco. Il quinto, ininfluente match, non si giocherà. Nel primo set i primi tre game sono tutti per il giocatore in risposta, poi il primo allungo è di, che tiene la battuta nel corso del quarto gioco. Nel game seguente il francese sale 40-15, poi l’azzurro diventa devastante alla risposta e, ai vantaggi, trova un nuovo break, portandosi sul 4-1. Doppio break confermato, poi l’azzurro va a servire per il set e chiude alla seconda occasione sul 6-2, portandosi avanti nel punteggio. Nella seconda partita però la musica cambia radicalmente: l’azzurro non ...