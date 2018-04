Contro il negazionismo economico

traderlink

: RT @ItalianClimate: #negazionismo e #cambiamentoclimatico: Il Corriere della Sera pubblica un articolo dove, contro quelli che vengono defi… - kmstvn : RT @ItalianClimate: #negazionismo e #cambiamentoclimatico: Il Corriere della Sera pubblica un articolo dove, contro quelli che vengono defi… - NaturaClima : RT @ItalianClimate: #negazionismo e #cambiamentoclimatico: Il Corriere della Sera pubblica un articolo dove, contro quelli che vengono defi… - nuovistili : RT @ItalianClimate: #negazionismo e #cambiamentoclimatico: Il Corriere della Sera pubblica un articolo dove, contro quelli che vengono defi… -

(Di domenica 8 aprile 2018) Basta ricordare che Jean Tirole ha vinto il premio Nobel in economia nel 2016 per i suoi studi sulla regolamentazione dei mercati. Chi afferma il contrario semplicemente non sa di cosa sta parlando. ...