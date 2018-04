Contatto Marquez-Rossi | Jarvis | “Vale ha paura…” | anche il Dottore furioso

calcioweb.eu

(Di domenica 8 aprile 2018), alta tensione in MotoGp, nel mirino la manovra del pilota spagnolo, poi penalizzato con 30 secondi di penalità ma zero in classifica per il pilota italiano. Intervistato dai microfoni Sky, Lin, Team Principal Yamaha, ha raccontato il clima che si respira nel paddock, le sensazioni della squadra e lo spirito di Valentino: “noi come squadra non possiamo accettare questo tipo di azione di, che ha fatto due volte in gara una cosa inaccettabile, prima con Espargaro e poi con Vale, Vale ha rischiato di rimanere ferito, ha perso tanti tanti punti, semplicemente non è accettabile. Siamo andati in race direction per spiegare la nostra posizione,Vale è andato lì, per il resto dobbiamo aspettare. Sicuramente c’è incomprensione, ma loro devono decidere se fare qualcosa di più o no perchè hanno già preso la loro decisione durante la gara, ...