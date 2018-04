Concorsi per economisti - giuristi ad aprile : Corte Conti - Miur - Mef - Enac Video : In questo mese di aprile sono stati pubblicati molti Concorsi dedicati ai laureati [Video] in legge ed economia. Vediamo quindi quelli più importanti, indicando requisiti, prove d’esame e la scadenza nel mese di aprile. Bandi Corte dei Conti, Miur e altri Concorsi Incominciamo da quello della Corte dei Conti per 25 referendari nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei Conti. C'è tempo fino al 30 aprile per candidarsi. La domanda ...

Concorsi per economisti - giuristi ad aprile : Corte Conti - Miur - Mef - Enac : In questo mese di aprile sono stati pubblicati molti Concorsi dedicati ai laureati in legge ed economia. Vediamo quindi quelli più importanti, indicando requisiti, prove d'esame e la scadenza nel mese di aprile. Bandi Corte dei Conti, Miur e altri Concorsi Incominciamo da quello della Corte dei Conti per 25 referendari nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei Conti. C'è tempo fino al 30 aprile per candidarsi.

Concorsi pubblici Sanità : bandi per CPS e OSS - dal 12 al 30 aprile 2018 : Il mese di aprile si apre all’insegna di numerosi Concorsi pubblici nell’ambito sanitario, e più precisamente rivolti a figure professionali quali CPS, OSS, Fisioterapisti, Ostetriche, Tecnici di laboratorio, Autisti di ambulanza ed Infermieri. Tutti i Concorsi prevedono la selezione dei candidati tramite titoli ed esami e un contratto lavorativo a tempo indeterminato. Inoltre, per potervi accedere, occorre seguire le modalità e i requisiti ...

Concorsi sanità - 5 bandi per differenti ruoli : info e scadenza : Novita' concorsuali in campo sanitario per coloro in possesso di una laurea in biologia in infermieristica e logopedia: cinque i bandi pubblici emanati da differenti aziende sanitarie. Concorso biologia L'Istituto Superiore di Sanita' indice una procedura di selezione per il Lazio, per l'assunzione di due ricercatori III livello, a tempo determinato. I due incarichi verranno espletati, presso Dipartimento di malattie infettive e il ...

Concorsi per infermieri-OSS - a maggio 300 posti a tempo indeterminato : ecco dove : In questo mese di marzo sono stati pubblicati diversi Concorsi pubblici dedicati agli infermieri e agli OSS a tempo indeterminato e determinato. Vediamo quindi nel dettaglio quelli più importanti appena pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, elencando le scadenze, come fare domanda e i posti disponibili. Concorsi per OSS: ecco la lista fino a maggio Per quanto riguarda i Concorsi riservati agli OSS segnaliamo che in Calabria, precisamente ...

Concorsi per 230 laureati al Ministero dell'Economia : laurea magistrale , LM, , in Scienze dell'Economia , LM-56, ; Finanza , LM-16, ; Scienze delle pubbliche amministrazioni , LM-63, ; Relazioni internazionali , LM-52, ; Scienza della politica , LM-62, ...

Concorsi MIUR per 253 amministrativi - MEF per 80 collaboratori : come candidarsi : In questa settimana vi diamo importanti aggiornamenti relativi a 2 Concorsi Pubblici molto attesi. Si tratta di quello del MIUR per 253 funzionario amministrativo-giuridico contabile, area III, posizione economica F1, del ruolo del personale del MIUR, per gli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica. Sempre il MIUR ha indetto un concorso pubblico, per esami, a 5 posti, per l'accesso al profilo professionale di dirigente ...

Concorsi Pubblici MIUR : 258 posti per funzionari e dirigenti - aprile 2018 : Proseguiamo con ulteriori notizie per chi cerca lavoro. Si comunica che il MIUR ha indetto due nuovi bandi di concorso pubblico per l'ammissione di risorse professionali da immettere in ogni organismo periferico e centrale del Ministero. Ma entriamo nei dettagli e scopriamo tutto ciò che occorre sapere per presentare la domanda di partecipazione. Bando di Concorso aprile 2018 Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha ...

Concorsi per insegnanti - educatori - pedagogisti - psicologi : scadenza aprile : In questo mese di marzo in Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati molti Concorsi pubblici finalizzati all'assunzione di insegnanti d'infanzia, educatori, psicologi, pedagogisti. Qui di seguito l'elenco ufficiale con le scadenze per l'invio della propria candidatura ed i requisiti. Concorsi per insegnanti di scuola d'infanzia: tutta la lista Iniziamo con il dire che a Genova il comune ha indetto un concorso con scadenza 3 aprile per titoli ed ...

Concorsi Agenzia Entrate per 300 dirigenti e 1500 funzionari : ecco tutte le date : Dopo gli aggiornamenti sui Concorsi per giuristi ed economisti del mese di marzo, in questo articolo ci occupiamo del prossimo bando in Agenzia delle Entrate per dirigenti e funzionari. I posti a disposizione sono in tutto 1800 di cui 300 per funzionari e 1500 per quadri intermedi. Questi ultimi sono dei funzionari che di solito hanno elevata responsabilita', possedendo quindi varie competenze tecniche e specialistiche. Si tratta quindi ...

MIUR Concorsi Personale ATA 2018/2019 : ecco tutte le info sui bandi : Proamo con rilevanti notizie relative al mondo del lavoro. Si avvisa, che il MIUR con una nota ha concesso agli Uffici Scolastici Regionali la pubblicazione dei bandi di concorso per l'inserimento del Personale Ata in riferimento all'anno 2018/2019. Ma entriamo nel merito e scopriamo di che cosa si tratta. bandi di Concorso: Personale ATA 2018/2019 Il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca ha autorizzato la ...

Quattro Concorsi pubblici per Ingegneri : ecco i bandi e i requisiti : In questo articolo, andremo ad occuparci delle offerte lavorative attualmente disponibili per la figura professionale degli Ingegneri. Tra requisiti richiesti all'interno dei bandi e scadenze per inviare le proprie candidature, vi illustreremo tutti i dettagli dei Quattro concorsi pubblici. Pubblicati Quattro bandi per Ingegneri: ecco i requisiti per i concorsi pubblici La prima opportunita' lavorativa riguarda l'agenzia di tutela ...