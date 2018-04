Commercio : sindacati - in Veneto no scioperi nei festivi ma ‘astensione consapevole’ (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – E a rincarare la dose è la segretaria regionale della Fisascat Cisl del Veneto, Maurizia Rizzo: “Come sindacati la battaglia contro l’obbligo del lavoro festivo l’abbiamo fatta fin da subito con ricorsi al Tar e alla Consulta che, con sentenze incontestabili, hanno assicurato la libertà dei lavoratori di non dover lavorare durante le festività laiche e religiose: il godimento del riposo ...

Commercio : sindacati - in Veneto no scioperi nei festivi ma ‘astensione consapevole’ : Venezia, 8 apr. (AdnKronos) – In vista delle prossime festività del 25 aprile e del Primo Maggio in Veneto non è previsto uno sciopero dei lavoratori del Commercio contro l’apertura dei grandi centri commerciali, ma una “astensione consapevole” dal lavoro. E’ questa la posizione unitaria decisa dai sindacati del settore: “Il messaggio forte e chiaro ai lavoratori è che non sono obbligati a lavorare durante le ...