Commercio : addio a shopping nei super festivi in Sicilia - pronta norma in Finanziaria (2) : (AdnKronos) - "Le aperture indiscriminate non hanno portato vantaggi, è aumentata solo la precarietà" denunciano Filcams, Fisascat e Uiltucs. Insomma per i sindacati le liberalizzazioni non hanno creato le condizioni per una crescita dell'occupazione, ma solo "uno svilimento della qualità del lavoro