Commercio | addio a shopping nei super festivi in Sicilia | pronta norma in Finanziaria 2

Commercio : addio a shopping nei super festivi in Sicilia - pronta norma in Finanziaria : Palermo, 8 apr. (AdnKronos) - addio allo shopping nei 'super festivi'. In Sicilia per i consumatori gli acquisti in giorni particolari del calendario potrebbero diventare solo un ricordo. Nella guerra alle liberalizzazioni selvagge scende in campo anche la Regione e dopo la 'serrata' dello scorso we