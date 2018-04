Colpi pistola in zona Lungomare Napoli

Sparatoria nel Bergamasco : coppia di gelesi uccisa a Colpi di pistola : Caravaggio , bergamo, . Una Sparatoria con due vittime ha terrorizzato questa sera una sala slot di Caravaggio, attorno alle 18,15. Il duplice omicidio è avvenuto in via Treviglio, lungo l'ex statale ...

Bergamo - rapina con duplice omicidio in una sala slot di Caravaggio : ammazzati a Colpi di pistola un uomo e una donna : Un uomo e una donna sono stati ammazzati a colpi di pistola in una sala slot di Caravaggio, in provincia di Bergamo, durante un tentativo di rapina. I malviventi sono fuggito a bordo di una Clio. La sparatoria è avvenuta poco dopo le 18 lungo l’ex statale Padana Superiore, all’interno della sala Gold Cherry. Sul posto ci sono carabinieri e polizia, oltre al sostituto procuratore e al sindaco della cittadina del Bergamasco. Posti di blocco ...

Agguato a Licata - imprenditore agricolo ucciso a Colpi di pistola : Un imprenditore agricolo, Angelo Carità, 61 anni, di Licata, in provincia di Agrigento, è stato ucciso oggi poco dopo essere salito in macchina in via Palma a Licata nell'Agrigentino. Il killer ha ...

Agrigento - uomo ucciso a Colpi di pistola : era stato condannato all’ergastolo : Lo hanno ammazzato in una strada di campagna con tre o quattro colpi di pistola. È stato ucciso così Angelo Carità, imprenditore agricolo di Licata, in provincia di Agrigento. L’uomo era salito in macchina in via Palma, una strada di campagna del comune agrigentino. Il killer lo ha raggiunto aprendo il fuoco e uccidendolo. I carabinieri della compagnia di Licata e quelli del reparto operativo di Agrigento hanno avviato le indagini. ...

Milano - esplosi cinque Colpi di pistola contro la vetrina di un mini market : cinque colpi di pistola contro un negozio di alimentari, la sera di Pasqua, a Vittuone nel Milanese. Domenica, poco prima delle 22, due uomini a bordo di uno scooter hanno esploso cinque colpi di ...

MESSICO - ALBERTO VILLANI BROKER DI PAVIA UCCISO A Colpi DI PISTOLA/ Ultime notizie : mistero sul movente : ALBERTO VILLANI, BROKER di PAVIA UCCISO in MESSICO con due COLPI di PISTOLA. Lasciato in un sacco con un cartello: “Sono un ladro”. La polizia al momento mantiene riserbo sull'omicidio(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 23:45:00 GMT)

Messico - Alberto Villani broker di Pavia ucciso a Colpi di pistola/ Ultime notizie : vivi gli altri 3 italiani : Alberto Villani, broker di Pavia ucciso in Messico con due colpi di pistola. Lasciato in un sacco con un cartello: “Sono un ladro”. La polizia al momento mantiene riserbo sull'omicidio(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 20:50:00 GMT)

MESSICO - ALBERTO VILLANI BROKER DI PAVIA UCCISO A Colpi DI PISTOLA/ Ultime notizie : i tre napoletani spariti : ALBERTO VILLANI, BROKER di PAVIA UCCISO in MESSICO con due COLPI di PISTOLA. Lasciato in un sacco con un cartello: “Sono un ladro”. La polizia al momento mantiene riserbo sull'omicidio(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 14:16:00 GMT)

Messico - Alberto Villani broker di Pavia ucciso a Colpi di pistola/ Ultime notizie : polizia mantiene riserbo : Alberto Villani, broker di Pavia ucciso in Messico con due colpi di pistola. Lasciato in un sacco con un cartello: “Sono un ladro”. La polizia al momento mantiene riserbo sull'omicidio(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 12:58:00 GMT)

Messico - broker pavese ucciso con due Colpi di pistola alla testa : Pavia, 30 marzo 2018 - Macabra scoperta a Tlaltizaplan, una cittadina a circa 100 chilometri da Città del Messico: il corpo senza vita di un italiano, un intermediario finanziario che abitava a Pavia, ...

Messico - pavese ucciso a Colpi pistola : 10.48 Un intermediario finanziario, Alberto Villani, 37 anni, che abitava a Pavia, stato trovato ucciso con due colpi di pistola alla testa a Tlaltizaplan, a circa 100 chilometri da Città del Messico nello stato di Morelos. Accanto al corpo, dentro un sacco di plastica, è stato trovato un cartello con la scritta: "Questo mi succede per essere un ladro". L'ultimo contatto con la convivente risale al 20 marzo.

Messico - italiano ucciso con due Colpi di pistola alla testa : era un intermediario finanziario : Un intermediario finanziario, Alberto Villani, 37 anni, che abitava a Pavia, è stato trovato ucciso con due colpi di revolver alla testa e il suo corpo è stato messo in un sacco di...

Broker italiano ucciso in Messico - due Colpi di pistola alla testa - : L'uomo, 37 anni, era nato a Valencia e abitava a Pavia. Il corpo è stato messo in un sacco di plastica. Al suo fianco un cartello in spagnolo con la scritta: "Questo mi è successo per essere un ladro".

Colpi di pistola contro la casa di un consigliere comunale : paura in Puglia : Sull'accaduto indaga la polizia: gli investigatori non escludono che l'episodio sia legato all'attività politica dell'uomo eletto in consiglio comunale con la lista civica 'Popolari per l'Italià. ...