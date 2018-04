Civitanova Modena Streaming video e diretta tv | orario e risultato live Play off Serie

Volley - Playoff Scudetto : Civitanova-Modena - gara3 di semifinale. Data - programma - orario d'inizio e tv : come seguire la partita : L'evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. DOMENICA 8 APRILE: 18.00 Cucine Lube Civitanova vs Azimut Modena , ...

Volley - Playoff Scudetto : Civitanova-Modena - gara3 di semifinale. Data - programma - orario d’inizio e tv : come seguire la partita : Oggi domenica 8 aprile si gioca Civitanova-Modena, gara3 delle semifinali dei Playoff Scudetto di Volley maschile. All’Eurosuole Forum andrà in scena una partita fondamentale per le sorti della serie, attualmente in perfetta parità. La Lube vuole imporsi di fronte al proprio pubblico, i Canarini cercano il colpaccio in trasferta dopo averlo sfiorato in gara1 e aver dominato gara2 in casa. Si preannuncia una partita intensa ed equilibrata ...

VIDEO Volley - Semifinali Scudetto 2018 : gli highlights di gara2! Spettacolo in Modena-Civitanova e Trento-Perugia : Pasqua si ha regalato delle bellissime gare2 delle Semifinali dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Modena ha sconfitto Civitanova per 3-1 mentre Trento si è imposta su Perugia per 3-2: entrambe le serie sono in parità (1-1). Di seguito i VIDEO con gli highlights delle due partite odierne. (foto Roberto Muliere) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

Volley - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : le serie sono in parità! Modena batte Civitanova - Trento fa l’impresa con Perugia in gara2 : Le Semifinali dei Playof Scudetto di Volley maschile sono in perfetta parità: 1-1 in entrambe le serie dopo le gare2 che si sono svolte oggi pomeriggio. Domenica di Pasqua davvero spettacolare, le formazioni di casa hanno sconfitto le favorite della vigilia e tengono apertissimi i conti. Si tornerà in campo il prossimo weekend per gara3. Modena ha sconfitto Civitanova per 3-1 (25-16; 29-27; 22-25; 25-23) e manda in visibilio i 5000 spettatori ...

Volley - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : Pasqua con le gare2. Modena-Civitanova da urlo - Perugia per allungare su Trento : Domenica di Pasqua con la gara2 delle Semifinali dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Si torna in campo per due incontri che risulteranno determinanti nell’economia delle due serie. Si preannunciano due sfide avvincenti ed equilibrati proprio come è successo in gara1 tra mercoledì e giovedì. Appuntamento alle ore 18.00 per due partite emozionanti. Grande attesa al PalaPanini, 5000 spettatori per il big match tra Modena e Civitanova. Il ...