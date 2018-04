City-United | il discorso motivazionale di Mourinho che ha ribaltato il derby | ' non siete

Manchester United - Mourinho - le parole prima della rimonta : "Siete i clown alla festa del City ?" : A rivelare le parole dello Special One a Sky Sport Uk è Smalling, l'autore del gol vittoria. Eccole... Mourinho e Pep Guardiola. in spogliatoio - "Che cosa ci ha detto Mourinho ? Non ha dovuto dire ...

Premier League - il derby di Manchester va allo United : City sconfitto in rimonta 3-2 : derby crudele per il Manchester City . Dopo 45' era in vantaggio 2-0 sullo United e pregustava già la vittoria e la conquista del quinto titolo di Premier League , con sei giornate di anticipo, ma Pogba ...

Manchester City-United - Balotelli sbotta sui social! : Manchester City-United, Balotelli sbotta sui social! “Come si fa a non dare questo rigore? No seriamente, cosa diavolo sta accadendo? Congratulazioni a Pogba per i due goal e allo United per non essersi mai arreso ma questo è rigore!”. E’ questo il messaggio di Balotelli sul derby di Manchester, successo in trasferta per Mourinho dopo una rimonta incredibile ma gli uomini di Guardiola recriminano per un rigore non ...