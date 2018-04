Cina | ecco le rare immagini di un baby panda e della sua mamma in stato selvatico VIDEO

Ecco "l'architetto" dei dazi di Trump contro la Cina : Bob Lighthizer, il rappresentante al Commercio Usa, è definito dal Wall Street Journal l''Architetto della guerra commerciale con la Cina'. Lo scorso agosto ai consiglieri di gabinetto della Casa ...

Ecco le "adozioni in viCinanza" per i bimbi poveri di casa nostra : Forse perché malgrado tutto apparteniamo a quella parte fortunata di mondo che dovrebbe saper badare alla propria infanzia. Così è nato il fenomeno delle adozioni a distanza, quella pratica gestita ...

Erasmus - ecco le migliori destinazioni europee per chi studia MediCina : Erasmus, ecco le migliori destinazioni europee per chi studia Medicina Quali sono le città europee dove trovare gli atenei più prestigiosi? ecco le scelte di Skuola.net effettuate in base alla classifica QS World University Ranking. Continua a leggere

“Che dolore - mi aiuti”. Sente un fortissimo prurito al pene e così ecco cosa pensa bene di infilarsi tra le gambe quest’uomo. Poi le urla e il ricovero in ospedale - sotto gli occhi alluCinati dei medici : Di incidenti bizzarri a sfondo erotico nel corso degli ultimi anni ne abbiamo letti e riletti a centinaia, quasi tutti causati da una grossa imprudenza di fondo: utilizzare oggetti nati per soddisfare ben altre esigenze a scopo sessuale, correndo il rischio di causare al proprio corpo danni alle volte anche molto seri. Non c’è soltanto la voglia di soddisfare i propri impulsi sotto le lenzuola, però, a provocare situazioni ...

Europa League : Lazio-Salisburgo 4-2 - semifinale viCina. Ecco tutti i risultati [FOTO] : 1/35 ...

Cina - ecco i dazi su 128 prodotti Usa : Pechino, 2 apr. , AdnKronos/dpa, - La Cina ha introdotto oggi i dazi su 128 prodotti made in Usa, come risposta alle decisioni in materia determinato imposte dal presidente degli Stati Uniti, Donald ...

Uovo di Pasqua : ecco la sua lunga e affasCinante storia : Donare un Uovo di Pasqua è una consuetudine quasi meccanica ma qual è la sua lunga ed affascinante storia? La tradizione dell’Uovo come dono è documentata già tra gli antichi Persiani, dove ci si scambiava semplici uova di gallina all’avvento della stagione primaverile, seg uiti, nel tempo, da Egizi, Greci e Cinesi. Pare che i Romani seppellissero un Uovo, dipinto di rosso, nei loro campi, come r ito propiziatorio per il buon esito del ...

Bari - aree per cani - giochi acquatici e una pisCina mobile : ecco come sarà la nuova Torre Quetta : Saranno organizzate attività di animazione e intrattenimento per bambini, manifestazioni sportive, concerti, festival, spettacoli teatrali e cabaret, attività didattiche e workshop, corsi di ...

Fair Play finanziario - viCina l'introduzione del 'tetto salariale' per limitare le spese : ecco come funzionerà : Nelle ultime stagioni, lo strumento dell'Uefa per garantire una certa stabilità economica al mondo del calcio e limare le disparità tra club, ha mostrato qualche falla, da qui l'idea di introdurre ...

VacCinazione e informazione : ecco come sono orientati i genitori sul web : come si sono orientati i genitori sul web e sui social in tema di vaccini obbligatori per informarsi, interagire, condividere contenuti ed esperienze, scambiarsi opinioni? come e quanto hanno influito Internet e i social media sulla loro decisione? A rivelarlo è uno studio condotto dall’Health Web Observatory insieme a Sanofi Pasteur, che sarà presentato a Roma lunedì 26 marzo alle ore 12.00 nella Biblioteca Fondazione Primoli (via ...

Igiene in cuCina : ecco gli accorgimenti che è importante non dimenticare mai : Intossicazioni, infiammazioni, allergie della pelle, disturbi digestivi e malesseri vari, molte volte sono causate da cattive pratiche igieniche in ambito domestico. Secondo un rapporto EFSA (l’autorità europea per la sicurezza alimentare) alcune patologie sono provocate da una insufficiente salubrità domestica nella preparazione e conservazione dei cibi. Si bada molto all’estetica senza salvaguardare la nostra salute, basta pensare alla ...

Pizza margherita - una storia molto affasCinante. Ecco la ricetta originale : Buonissima, semplice, gustosa, la Pizza margherita è l’orgoglio del made in Italy. Tante le sue proprietà benefiche. Si, perché quella napoletana originale, è uno scrigno di virtù benefiche. Ricca di acidi grassi insaturi, vitamine, antiossidanti, contrasta il colesterolo cattivo, favorisce la circolazione, protegge il sistema cardiovascolare. Essa contrasta l’azione nociva dei radicali liberi, responsabile dell’invecchiamento e di numerose ...