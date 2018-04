Cina e mercati | l' incognita si chiama Yi

Cina al contrattacco : impone dazi su 128 prodotti Usa. Washington : Pechino distorce mercati globali : Arriva la risposta della Cina ai dazi doganali del valore fino a $60 miliardi imposti dall'amministrazione di Donald Trump. Pechino ha annunciato tariffe del valore di $3 miliardi che colpiranno ...

I dazi Usa-Cina fanno paura. Alert analisti : mercati a rischio : In sostanza le tensioni tra Stati Uniti e Cina rischiano di avere in prospettiva conseguenze rilevanti sull'economia mondiale e intanto stanno già pesando e non poco sui mercati finanziari. Le ...

Guerra commerciale Usa-Cina - apertura in ribasso per i mercati europei : I mercati risentono della possibile Guerra commerciale tra Usa e Cina. Le borse europee aprono quindi in calo dietro Wall Street, Tokyo e i mercati asiatici. Milano è la peggiore a -1-14%. A Parigi l'...

Mercati Asiatici Scontro Usa/Cina su dazi affossa Shanghai - -4 - 1% - e Tokyo - -4 - 5% - : Il dato giustifica il proseguimento della politica monetaria espansiva da parte della Bank of Japan, recentemente ribadito dal governatore Haruhiko Kuroda. Pesanti le Borse della Cina continentale, ...

Forti vendite sui mercati : paura per guerra commerciale USA-Cina : ...che Trump avrebbe annunciato oggi degli interventi conseguenti un'indagine sugli sforzi di distorsione del mercato guidati dallo Stato cinese per forzare e mettere sotto pressione l'economia USA. Da ...

Guerra commerciale più viCina? Una seria minaccia per i mercati : ... è rappresentato senza dubbio dall'appuntamento con la Fed che annuncerà la sua decisione sui tassi di interesse e fornirà probabilmente indicazioni sulle future mosse in materia di politica ...

Cina sfida gli Usa e punta a diventare prima potenza militare? Vola la vendita delle armi nei mercati internazionali : La rivalità tra Cina e Stati Uniti fa Volare la vendita di armi sui mercati internazionali. Secondo lo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), nel periodo 2013–17 l’export cinese è arrivato a contare per il 5,7% del commercio globale, in salita di più di un terzo rispetto al 4,6% del 2008–12. Il report segue di pochi giorni l’approvazione in parlamento dell’aumento della spesa militare dell’8,1%, che passa così dai 151 miliardi ...

I dazi promessi da Trump spaventano i mercati e il mondo. Cina e Ue : 'Ci ripensi - o reagiremo' : Donald Trump spaventa il mondo con la promessa di dazi commerciali. Ieri, in una giornata caotica alla Casa Bianca - il presidente americano decide di andare avanti, costi quel costi. E annuncia che la stretta sulle ...

Mercati Asiatici " Listini in rialzo - in controtendenza Tokyo - -0 - 6% - . Ok la Cina : Gli investimenti nell'edilizia, negli hotel, nei cinema, nello spettacolo e nello sport ora richiederanno l'ok della autorità competente, ha sottolineato la National Development and Reform Commission ...