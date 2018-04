Ciclismo | Sagan nella leggenda la Parigi-Roubaix è sua

Peter Sagan ha vinto la 116ª edizione della Parigi-Roubaix - una delle “classiche monumento” del Ciclismo su strada : Il ciclista slovacco Peter Sagan ha vinto in volata la 116ª edizione della Parigi-Roubaix, una delle corse più prestigiose del ciclismo su strada e una delle “classiche monumento” del calendario internazionale. Al secondo posto è arrivato lo svizzero Silvan Dillier, al terzo il The post Peter Sagan ha vinto la 116ª edizione della Parigi-Roubaix, una delle “classiche monumento” del ciclismo su strada appeared first on Il Post.

Ciclismo - Parigi-Roubaix : il trionfo di Sagan a quota 5 - 00 : Nell'economia della corsa saranno centrali le strategie della Quick-Step Floors, squadra di Terpstra e di un temibilissimo due formato da Philippe Gilbert e Zdenek Stybar, entrambi a 10 su Snai. ...

Ciclismo - Tom Boonen : ‘Sagan deve tenere la bocca chiusa’ Video : Le dichiarazioni polemiche rilasciate al termine del Giro delle Fiandre da Peter Sagan [Video]non sono piaciute molto a #Tom Boonen. L’ex corridore fiammingo, tra i più grandi di sempre nelle corse sul pavé, è intervenuto ad un programma della televisione belga Sporza per commentare le lamentele del tre volte iridato. Sagan aveva parlato di poca collaborazione da parte degli avversari, preoccupati solo di controllare lui e di lasciare invece ...

Pasqua di grande Ciclismo : in Belgio Nibali ci prova - ma Sagan è favorito : Roma - Pasqua di grande ciclismo nella terra che più lo ama, il Belgio. Domenica primo aprile si pedala nel mito , affrontando stradine viscide e strette, ricche di insidie, fra muri e pavè. Benvenuti ...

Ciclismo - Peter Sagan : 'Perché dovrei leggere i giornali?' Video : Per la terza volta, #Peter Sagan ha messo la sua firma sulla #Gand-Wevelgem. L'iridato della Bora-Hansgrohe ha avuto ragione di un gruppetto selezionato dall'ultimo passaggio sul Kemmelberg, battendo in volata Elia Viviani e Arnaud Demare. Sagan ha così interrotto una sequenza di piazzamenti e risultati poco lusinghieri che cominciava a farsi lunga per un fuoriclasse come lui, abituato a vincere una corsa dietro l'altra. Il campione slovacco ha ...

Ciclismo - il borsino del fine settimana : promossi e bocciati. Peter Sagan si riscatta - la Quick-Step Floors scalda i motori verso il Fiandre. Si vede Diego Rosa : Un’altra settimana di Ciclismo è andata in archivio. A sei giorni dal Giro delle Fiandre che aprirà il trittico delle Monumento del mese di aprile, vediamo come si sono comportati i big, tra coloro che hanno destato una buona impressione e chi invece ha deluso le aspettative, anche pensando ai prossimi appuntamenti, con il Giro d’Italia che si avvicina a grandi passi. Fortunatamente, sono più le note positive rispetto a quelle ...

Ciclismo - Gand-Wevelgem tris di Sagan. Viviani - secondo posto e lacrime : C'è in fuga un drappello di cui fa parte Filippo Ganna, il campione del mondo dell'inseguimento su pista che studia per fare una Roubaix di livello. Con lui Frison, Gonçalves, Duquennoy, van Goethem ...

Ciclismo - Gand-Wevelgem : tris di Sagan. Viviani - secondo posto e lacrime : Una gioia, quella del campione del mondo, che è anche una sorta di muro dove scivolano le lacrime di Elia Viviani. Raramente si era visto il campione olimpico dell'Omnium così provato per una ...

Ciclismo - Van Avermaet : ‘Sarà Sagan contro tutti’ Video : Da oggi per il mondo del #Ciclismo è il momento della campagna del pavè. Con la gara in linea De Panne – Koksijde, che ha preso il posto della Tre Giorni di La Panne, inizia il periodo con tutte le classiche che affrontano le pietre. Dopo questa sorta di antipasto gia' nei prossimi giorni scenderanno in campo tutti i big per i grandi appuntamenti del Gp E3 di Harelbeke venerdì e per la Gand Wevelgem domenica. [Video] Tornera' naturalmente la ...

Milano-Sanremo - Peter Sagan : ‘Risultato positivo per il Ciclismo’ Video : Era il grande favorito della vigilia, ma anche stavolta Peter Sagan [Video] non è riuscito a fare sua la #Milano Sanremo. Il tre volte iridato non ha reagito all’affondo di Vincenzo Nibali sul Poggio, confidando di poter recuperare negli ultimi chilometri e vincere poi allo sprint. Invece il campione siciliano è andato a vincere e Sagan non è riuscito neanche a concludere la corsa con una volata convincente, finendo solo al sesto posto. ...

Ciclismo - Milano-Sanremo : da Sagan a Viviani - il borsino dei favoriti : Milano-Sanremo numero 109 incertissima perché corsa probabilmente sotto la pioggia e da squadre con soli sette elementi, 175 in tutto. Via Roma attende un possibile sprint, ma le soluzioni alternative ...

Ciclismo - Milano-Sanremo 2018 : Sagan a caccia della prima vittoria. E gli italiani? : Il tre volte campione del mondo ha solo sfiorato la Classicissima, chiudendo due volte secondo , 2013 e 2017, e altrettante volte quarto , 2012 e 2015, . Lo slovacco della Bora Hansgrohe dovrà ...

Ciclismo - Alberto Contador : parole importanti su Sagan Video : Appena sceso dalla bicicletta #Alberto Contador ha trovato molti impegni per la sua nuova vita. Il più importante è quello che lo vede coinvolto nella Polartec – Kometa, la squadra continental che è il vivaio della Trek Segafredo e che viene gestita dalla sua fondazione. Ma Contador ha iniziato anche una nuova attivita' di commentatore tv per Eurosport. L’ex campione sta seguendo la Tirreno Adriatico [Video], corsa che ha vinto nel 2014, e in ...

Ciclismo - Tirreno-Adriatico : Kittel brucia allo sprint Sagan - : Il tedesco ha battuto allo sprint il campione del mondo, lo slovacco Peter Sagan , Bora-Hansgrohe, e Giacomo Nizzolo , Trek-Segafredo, . Quarto il polacco Michal Kwiatkowski , Team Sky, , 6/o l'altro ...