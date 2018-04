Ciclismo | Parigi-Roubaix | impresa leggendaria di Peter Sagan FOTO

Ciclismo - il palmares di Peter Sagan : vittoria leggendaria alla Parigi-Roubaix dopo la tripletta ai Mondiali : Peter Sagan ha vinto la Parigi-Roubaix 2018 grazie a una memorabile azione partita a 50 chilometri dal traguardo. Il Campione del Mondo si è letteralmente scatenato ed è riuscito ad andare via insieme a Dillier, sconfiggendolo poi in volata al Velodromo. Lo slovacco è così riuscito a conquistare la seconda Classica Monumento della carriera dopo il Giro delle Fiandre 2016 e ha così fatto un ulteriore passo nella storia del Ciclismo dopo il ...

Ciclismo - Sagan nella leggenda la Parigi-Roubaix è sua : ROUBAIX - Trionfare al Velodromo di Roubaix con la maglia di campione del mondo. C'erano riusciti solo 4 fuoriclasse: Rik Van Looy, Eddy Merckx, Francesco Moser, Bernard Hinault. Se ne aggiunge un quinto, Peter Sagan. Lo slovacco compie l'impresa più bella della sua ...

Peter Sagan ha vinto la 116ª edizione della Parigi-Roubaix - una delle “classiche monumento” del Ciclismo su strada : Il ciclista slovacco Peter Sagan ha vinto in volata la 116ª edizione della Parigi-Roubaix, una delle corse più prestigiose del ciclismo su strada e una delle “classiche monumento” del calendario internazionale. Al secondo posto è arrivato lo svizzero Silvan Dillier, al terzo il The post Peter Sagan ha vinto la 116ª edizione della Parigi-Roubaix, una delle “classiche monumento” del ciclismo su strada appeared first on Il Post.

Ciclismo - paura alla Parigi-Roubaix : Michael Goolaerts cade a terra per un arresto cardiaco. Rianimato e ricoverato d’urgenza : paura alla Parigi-Roubaix per Michael Goolaerts, ciclista belga di 22 anni, caduto a terra durante la corsa in seguito a un arresto cardiaco. Il corridore della Vérandas Willems-Crelanstato è stato trovato dai medici disteso a terra lungo uno dei primi tratti di pavé del percorso, nei pressi di Viesly. Soccorso e Rianimato Goolaerts è stato poi ricoverato d’urgenza all’ospedale più vicino L'articolo Ciclismo, paura alla ...

Ciclismo - Parigi-Roubaix : paura per Goolaerts. Si teme arresto cardiaco : ROUBAIX - Momento drammatico alla Parigi-Roubaix. Michael Goolaerts, 23enne corridore belga della Verandas Willems-Crelan è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Lilla in gravi condizioni in ...

Ciclismo - Parigi-Roubaix juniores : brilla Manfredi - secondo : Il vincitore morale è lui, l'azzurro Samuele Manfredi, 17 anni. Il ligure della Work Service Romagnano è secondo nella Parigi-Roubaix juniores dopo averla dominata dal primo all'ultimo chilometro. Una ...

Ciclismo - Parigi-Roubaix : l'assurda caduta di un ciclista della Movistar - solo soletto ruzzola fuori strada... [VIDEO] : Parigi-Roubaix, il ciclista della Movistar Oliver Naesen, si è reso protagonista di una caduta davvero strana Parigi-Roubaix che entra nel vivo in questo pomeriggio domenicale. Un pomeriggio non ...

PARIGI ROUBAIX 2018/ Streaming video e diretta tv : si parte! Vincitore e percorso (Ciclismo - oggi 8 aprile) : diretta PARIGI ROUBAIX 2018 Streaming video e tv: percorso, orari e Vincitore della grande classica francese di ciclismo con 29 tratti in pavé, possibili favoriti (oggi 8 aprile)(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 10:20:00 GMT)

Parigi Roubaix 2018/ Streaming video e diretta tv : percorso - orario e vincitore (Ciclismo - oggi 8 aprile) : diretta Parigi Roubaix 2018 Streaming video e tv: percorso, orari e vincitore della grande classica francese di ciclismo con 29 tratti in pavé, possibili favoriti (oggi 8 aprile)(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 01:36:00 GMT)

Ciclismo - Parigi-Roubaix : il trionfo di Sagan a quota 5 - 00 : Nell'economia della corsa saranno centrali le strategie della Quick-Step Floors, squadra di Terpstra e di un temibilissimo due formato da Philippe Gilbert e Zdenek Stybar, entrambi a 10 su Snai. ...

Ciclismo - domenica la Parigi-Roubaix : l'ultima corsa fuori dal tempo : Soprattutto in caso di fango, occhio al ceco Zdenek Stybar e, ma sarebbe una sorpresa, al campione del mondo di ciclicross van Aert. A proposito di Stybar, è arrivato due volte secondo, fregato allo ...

Ciclismo : Parigi-Nizza - 6/a tappa a Molard : ANSA, - VALDEBLORE LA COLMIANE , FRANCIA, , 9 MAR - Il francese Rudy Molard ha vinto la sesta tappa della Parigi-Nizza, di 198 km, staccando all'ultimo chilometro otto compagni di fuga. Al secondo ...

Ciclismo : 5/a tappa Parigi-Nizza a Cousin : ANSA, - PARIGI, 8 MAR - Il francese Jerome Cousin, della Direct Energie, ha vinto la 5/a tappa della Parigi-Nizza, Salon de Provence-Sisteron di 165 km, precedendo il compagno di fuga Nils Politt, ...

Ciclismo - Alaphilippe e Viviani pronti a vincere : ecco il roster della Quick Step Floors per la Parigi-Nizza : La Quick Step Floors ufficializza il roster per la Parigi-Nizza, corsa francese in programma dal 4 all'11 Marzo La Quick Step Floors ha ufficializzato il roster della Parigi-Nizza, la corsa francese ...