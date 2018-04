Ciclismo | il palmares di Peter Sagan | vittoria leggendaria alla Parigi-Roubaix dopo la

oasport

: RT @Coninews: Tra i più forti 'predatori' di classiche del ciclismo moderno! ?????Nel suo palmares può vantare 2 titoli iridati e l'indiment… - amateurdesport : RT @Coninews: Tra i più forti 'predatori' di classiche del ciclismo moderno! ?????Nel suo palmares può vantare 2 titoli iridati e l'indiment… - andrenunz : RT @Coninews: Tra i più forti 'predatori' di classiche del ciclismo moderno! ?????Nel suo palmares può vantare 2 titoli iridati e l'indiment… - Coninews : Tra i più forti 'predatori' di classiche del ciclismo moderno! ?????Nel suo palmares può vantare 2 titoli iridati e… -

(Di domenica 8 aprile 2018)ha vinto la2018 grazie a una memorabile azione partita a 50 chilometri dal traguardo. Il Campione del Mondo si è letteralmente scatenato ed è riuscito ad andare via insieme a Dillier, sconfiggendolo poi in volata al Velodromo. Lo slovacco è così riuscito a conquistare la seconda Classica Monumento della carrierail Giro delle Fiandre 2016 e ha così fatto un ulteriore passo nella storia delil mitologico tris iridato, unico uomo a riuscire nell’impresa. Sul pavè non ha avuto rivali e ha trionfato con pieno meritole discusse prestazioniRonde eSanremo. Di seguito ildi(corse principali). Mondiali Richmond 2015 Mondiali Doha 2016 Mondiali Bergen 20172018 Giro delle Fiandre 2016 Gand-Wevelgem 2013, 2016, 2018 8 tappe al Tour de France 4 tappeVuelta di Spagna Europei ...