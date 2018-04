Ciclismo | c' è la Roubaix | la classica del pavé per cuori solitari

Parigi Roubaix 2018/ Streaming video e diretta tv : percorso - orario e vincitore ( Ciclismo - oggi 8 aprile) : diretta Parigi Roubaix 2018 Streaming video e tv: percorso , orari e vincitore della grande classica francese di ciclismo con 29 tratti in pavé, possibili favoriti ( oggi 8 aprile) (Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 01:36:00 GMT)

Ciclismo - domenica la Parigi-Roubaix : l'ultima corsa fuori dal tempo : Soprattutto in caso di fango, occhio al ceco Zdenek Stybar e, ma sarebbe una sorpresa, al campione del mondo di ciclicross van Aert. A proposito di Stybar, è arrivato due volte secondo, fregato allo ...

Ciclismo - Filippo Ganna : “Voglio vincere la Roubaix. Porterò in alto l’Italia alle Olimpiadi 2020” : Filippo Ganna è già entrato nella leggenda del Ciclismo italiano. A soli 21 anni si è laureato Campione del Mondo per la seconda volta nell’inseguimento individuale su pista, salendo sul podio iridato per la terza volta consecutiva. Un vero e proprio predestinato con un futuro luminoso davanti. Il piemontese è raggiante dopo l’affermazione ottenuta nel velodromo di Apeldoorn, anche se il suo sogno più intimo è quello di arrivare a ...