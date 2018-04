Ciclismo | benvenuti alla Paris-Roubaix | ‘l’inferno del nord’

ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 aprile 2018) di Gius Molly Non c’è corsa al mondo che abbia sollevato più dispute tra detrattori e ammiratori della terribile Parigi-, che quest’anno si tiene domenica 8 aprile. “est une connerie” (più o meno “la Parigi-è una stronzata”). Così Bernard Hinault dopo averla vinta nel 1981. Il campione bretone odiava quella corsa che trovava anacronistica e pericolosa, ma riteneva che soltanto vincendola avrebbe potuto entrare nell’Olimpo del, per cui si presentòpartenza, pagò il suo tributo all’infernale percorso con reiterate cadute ed entrò nel velodromo di, dove c’era una folla in trepidante attesa, con cinque compagni che peggiori non avrebbero potuto essere (Moser, De Vlaeminck e De Meyer erano i vincitori delle sette edizioni precedenti). Il bretone scelse di fare una volata lunga e vinse, impedendo così a De Vlaeminck o Moser ...