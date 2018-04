Ciacci Zazzaroni | scoppia la pace | l’abbraccio in diretta | poi il costumista si sente male

IVAN ZAZZARONI/ Dopo le polemiche - darà un voto positivo a Giovanni Ciacci? (Ballando con le stelle 2018) : IVAN ZAZZARONI torna nella giuria di Ballando con le stelle 2018 al fianco dei colleghi Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Fabio Canino.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 11:31:00 GMT)

Ballando con le stelle - Milly Carlucci ricorda l’amico Fabrizio Frizzi. Poi lo show : da Zazzaroni ancora 0 a Ciacci/Todaro : “Questa è stata una settimana particolarmente difficile per tutti quanti, perché sapete che è venuta a mancare una persona per noi carissima, un fratello”. La quarta puntata di Ballando con le stelle si è aperta con la voce rotta di Milly Carlucci, in ricordo di Fabrizio Frizzi: la padrona di casa del sabato sera di Rai 1 e il conduttore 60enne erano molto amici (ma amici veri) e insieme erano stati protagonisti di alcune pagine storiche di ...

Ballando con le Stelle 2018 : Zazzaroni non ne vuole sapere e dà un altro zero a Ciacci-Todaro. La Guetta fa il miracolo - Eleonora Giorgi no e viene eliminata : Ballando con le Stelle 2018 Iniziata dal commosso ricordo di Fabrizio Frizzi, la quarta puntata di Ballando con le Stelle 2018 risolleva il polverone tra Ivan Zazzaroni e la coppia Ciacci-Todaro. Dopo essere ricorso ai ripari una settimana fa, il giurato torna a ribadire il suo pensiero: “Devono ballare di coppia”. Per questa ragione, il duo si becca di nuovo uno zero, a fronte degli altri (esagerati) voti dei colleghi di ...

Ballando con le stelle 2018 - Ivan Zazzaroni : "Essere accusato di omofobia non lo accetto". E alla fine vota la coppia Ciacci-Todaro... : Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro sono tornati per esibirsi, sul palco, a una settimana dalle polemiche della scorsa settimana per lo ZERO assegnato alla coppia da parte di Ivan Zazzaroni. Si riascoltano le polemiche nate nella scorsa puntata per lo ZERO dato dal giudice. A prendere la parole per prima è stata Carolyn Smith: "Nel nostro mondo di danza internazionale c'è la same sex dancing. Io sono molto pro, nel mondo di danza ci sono i ...

Ballando con le Stelle : Zazzaroni "Non sono omofobo". Ciacci a luglio sposerà un principe etiope : Ivan Zazzaroni, giurato di Ballando con le Stelle, sta rispondendo da ore agli insulti che gli stanno arrivando da quando ha deciso di non votare la coppia formata da Raimondo Todaro e Giovanni Ciacci che si è esibita sabato sera su Raiuno. Le accuse sono forti: di omofobia, ma Ivan non ci sta. Nonostante Fabio Canino, altro giurato, abbia usato la parola 'pregiudizio', per lui non c'è nessun preconcetto: semplicemente non ha apprezzato ...

Ballando con le stelle 2018 - Milly Carlucci : "Zazzaroni omofobo? Giudizio estetico sulla coppia Ciacci - Todaro" : Milly Carlucci replica, sul settimanale Chi, alle critiche sulla scelta di Ivan Zazzaroni di non giudicare la performance di Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro, i primi due uomini a danzare in coppia nella storia di “Ballando con le stelle”: Ivan Zazzaroni ha espresso solo un Giudizio estetico, le polemiche sull’omofobia sono ridicole e scorrette. Ognuno ha diritto di pensare che una cosa sia bella o non lo sia, Zazzaroni ha esercitato il suo ...

Ballando 13 : Giovanni Ciacci dà del “cre**no” a Ivan Zazzaroni : Giovanni Ciacci giudica Ivan Zazzaroni di Ballando Giovanni Ciacci non riesce a digerire le parole pronunciate da Ivan Zazzaroni a Ballando con le stelle nella puntata di sabato scorso. Intervistato a La Zanzara su Radio 24, il programma condotto di Giuseppe Cruciani con la collaborazione di David Parenzo, l’esperto di look si è tolto altri sassolini dalle scarpe. Giovanni Ciacci ha dichiarato di accettare quello che ha detto, in quanto un suo ...

