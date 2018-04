Chi è lo stratega di Trump che ha scatenato la guerra sui dazi con la Cina

Dalla ruspa a MaChiavelli : Matteo si scopre stratega : Da re della piazza a stratega nel Palazzo. Quella di Matteo Salvini è una metamorfosi repentina e per certi versi quasi inaspettata. Perché se le sue doti di comunicatore nei comizi, in tv o sui social network non sono una novità, quello che in pochi avevano previsto è che il segretario della Lega potesse giocare con tanta abilità una partita complessa come quella delle presidenze delle Camere. E invece Salvini ci è riuscito, mettendo da parte ...

Cambridge Analytica - caos Facebook/ Steve Bannon : la talpa Wylie inChioda ex stratega Trump. Fb - “ingannati” : Facebook, caso Cambridge Analytica: spunta il nome di Steve Bannon, ex stratega di Trump. Il cda dell'agenzia ha sospeso con effetto immediato l'ad Alexander Nix (Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 11:38:00 GMT)