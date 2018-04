Chelsea West Ham in diretta | formazioni ufficiali e risultato LIVE

Probabili Formazioni Chelsea-West Bromwich Albion - Premier League 12-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Chelsea-West Bromwich Albion, Premier League 2017/2018, Ore 21.00: Debutto ufficiale per Giroud, solito undici per gli ospiti. La 27^giornata di Premier League si chiuderà con il match di Stamford Bridge tra i padroni di casa del Chelsea e il WBA. Blues che vengono da un periodo nerissimo dopo la sconfitta patita sia con il Bournemouth che contro il Watford, perdendo punti importantissimi in ottica Champions League per ...