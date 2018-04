Cercasi comparse per il nuovo film di John Capece con Franco Nero e tanto altro

Blastingnews

: Cerco comparse e location per imminenti videoclip musicali! Visita anche la pagina del mio sito web… - angelovideo : Cerco comparse e location per imminenti videoclip musicali! Visita anche la pagina del mio sito web… - RoyalSimo : Cercasi comparse per spot pubblicitario: il casting a Torino -

(Di domenica 8 aprile 2018) In questo articolo vi proponiamo la possibilità di prendere parte a casting e provini per unimportantema anche per Mediaset e per Rosso al Tramonto. Rosso al Tramonto La casa discografica Rosso al Tramonto cerca cantanti e cantautori. Le selezioni si terranno domenica 15 aprile a Milano, presenti Antonio Vandoni, direttore artistico-musicale di Radio Italia, e Rita Avossa, amministratore della casa discografica. I soggetti ritenuti interessanti sul piano artistico e musicale riceveranno poi delle proposte di collaborazione di tipo discografico. Gli interessati possono visionare il sito web di Rosso al Tramonto o inviare direttamente la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: casting @ rossoaltramonto.com Mediaset e SDL TV Proseguono i casting per la trasmissione televisiva dal titolo Avanti un, in onda su Canale 5 e condotta da Paolo Bonolis. A ...