Centrodestra | Berlusconi | Salvini e la Meloni ad Arcore | mandato alla coalizione | in Aula

Berlusconi-Salvini-Meloni : "Spetta al Centrodestra formare il nuovo governo"Di Maio : da Arcore nessun cambiamento : Mentre ad Arcore il centrodestra si riunisce e rivendica l'incarico per la formazione del governo, Di Maio incontra Grillo nella villa di Casaleggio: "Capisco che Salvini abbia difficolta a sganciarsi da Berlusconi"

Salvini - Berlusconi e Meloni : “ Centrodestra deve formare il governo e indicare il premier” : Al termine del vertice di Arcore tra Matteo Salvini , Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni i tre leader definiscono la linea del centrodestra in vista delle prossime consultazioni: il compito di formare il governo spetta alla coalizione che ha preso più voti (la loro) e il centrodestra dovrà indicare il presidente del Consiglio.Continua a leggere

