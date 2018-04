C' è in pole una Ducati Ma è di un pazzo coraggioso

Sebastian Vettel - GP Bahrein 2018 : “La vettura risponde alla grande - ho centrato una pole position da leone” : Sorride, e ne ha ben donde, Sebastian Vettel, dopo aver centrato la pole position del Gran Premio del Bahrein 2018. Il pilota della Ferrari ha piazzato un tempo straordinario riuscendo a precedere il compagno di scuderia Kimi Raikkonen che, fino a quel momento, lo aveva sempre preceduto nel corso del fine settimana di Sakhir. Solamente buone notizie per il tedesco, con la nona posizione del suo rivale Lewis Hamilton domani in griglia e il suo ...

Simone Barbato polemico sulla sua eliminazione dall'Isola : Una coalizione contro di me : Simone Barbato è andato via dall'Honduras e dall' Isola dei Famosi senza salutare gli altri naufraghi. Un gesto di dissenso che il comico motiva oggi durante un'intervista, ospite di Silvia Toffanin a ...

All'Adunata di Trento si brinda con Prosecco veneto. Ed è subito polemica : Trento. La bottiglia dell'Adunata di Trento? Piena di vino veneto. Per la precisione di Prosecco di Valdobbiadene. Cartellino tricolore, etichetta che ricorda come l'anno in corso cada a 100 anni ...

Belen Rodriguez/ La foto col dito medio scatena una nuova polemica : la showgirl risponde a tono : Belen Rodriguez si racconta a Mattino Cinque e parla di Andrea Iannone; lo scatto social postato su Instagram quando aveva 16 anni però, cattura l'attenzione degli haters...(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 22:15:00 GMT)

Napoletani scomparsi in Messico : la famiglia offre una ricompensa di due milioni di pesos : Le famiglie dei tre Napoletani scomparsi in Messico offrono due milioni di pesos , circa 90mila euro, a chiunque possa fornire informazioni utili su Raffaele e Antonio Russo, e su Vincenzo Cimmino di ...

“Svolti qui - ora” : la voce del navigatore - il terribile schianto : un incidente pauroso che ha spazzato via una famiglia intera. E che ha scatenato rabbia e feroci polemiche : Quando non siamo sicuri della strada da seguire, in visita a un posto dove non siamo mai stati prima o alla ricerca dell’abitazione sperduta di qualche amico che ama la campagna, il navigatore è un alleato vitale, l’unico capace davvero di assicurarci davvero l’arrivo a destinazione. Purtroppo, però, a volte il prezioso strumento può trasformarsi in una trappola alla quale bisogna fare particolare attenzione per evitare ...

Giovane napoletano scomparso dopo una serata in disco : è giallo : È scomparso nella notte, dopo una serata al Music on the rocks di Positano, Nicola Marra, un Giovane napoletano in vacanza in costiera amalfitana. La famiglia ha denunciato la scomparsa e...

Una napoletana prima guida safari : 'Ho lasciato tutto per i sogni. Ecco come si fa' : Viaggiava da sola ed era aperta al mondo: una donna dalla volontà sconfinata. E' un personaggio che amo molto, colleziono i libri che parlano di lei. Cosa le napoletane dovrebbero imparare dalle ...

Sossio Aruta/ Uomini e donne - tra una polemica e un bacio - arriva un altro scoglio? : Sossio Aruta si diletta nel Trono Over di Uomini e donne tra sfilate, balli e qualche litigio. Ma il suo futuro nel programma è in discussione?(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 12:35:00 GMT)

“Malissimo”. Isola - grosse accuse per Stefano De Martino. L’ex marito di Belen - che finora era rimasto fuori dalle polemiche - sta passando un brutto momento. Non è facile giustificare ciò che è successo qualche giorno fa. Una cosa piuttosto seria : Mamma mia che edizione quella dell’Isola dei Famosi di quest’anno… Da quando è iniziata, non c’è mai stata tregua. Tutto è iniziato durante la seconda puntata dello show quando Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana mentre tutti i naufraghi erano ancora nella villa e il reality non era ufficialmente iniziato. Da quel momento è stato il caos: Francesco Monte – pur negando tutto – è tornato mestamente in Italia per non far ...

Cosa hanno fatto a una prof disabile di Torino : il video choc è stato poi scambiato dai ragazzi via social. I responsabili sono stati individuati - ma è polemica tra i docenti : “E questa sarebbe la pena?”. I dettagli di una vicenda da brividi : Da brividi. questa notizia fa gelare il sangue. La diamo affinché sia da monito per molti genitori (soprattutto) e anche altri professori, perché l’educazione dei più giovani torna ad essere un’emergenza in Italia. La Stampa di Torino racconta l’ultima sconcertante vicenda, agita da un gruppetto di sconsiderati, vili almeno quanto arroganti nel loro infierire contro una donna fragile, dalla corporatura minuta e, soprattutto, ...

Mara Venier/ Tra Francesco Monte ed Eva Henger - una farsa! La polemica del cachet...(L’isola dei famosi 2018) : Mara Venier, l'opinionista protagonista delle polemiche sul riavvicinamento tra Francesco Monte ed Eva Henger giovedì al Maurizio Costanzo Show. (L’isola dei famosi 2018)(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 08:12:00 GMT)

Il diario di una schiappa in napoletano. E Greg diventa 'nu maccarone' : Spero che viaggi tanto e che prima o poi approdi a Broadway e da lì magari nel mondo e, chi lo sa, arrivi in Italia e possa diventare un musical cantato in napoletano' aggiunge Kinney che con la ...