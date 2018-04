Cav-Salvini-Meloni | a centrodestra spetta compito formazione governo

Di Maio - la 'mossa del Cavallo' ed i limiti di Salvini Video : 5 Nell'accampamento dissestato del Partito Democratico, le ferite post-elettorali sono ancora aperte. Ora però si è aperta una nuova fase ed il ponte lanciato dal Movimento 5 Stelle è tutt'altro che virtuale. Luigi Di Maio ha dettato la sua linea: si rende disponibile a dialogare con Matteo Salvini, ma anche con il #Pd. Con buona pace del centrodestra che, pur essendo stata la coalizione più votata, ha una realta' con cui fare i ...

Salvini torna dal Cav. Di Maio ci riprova col Pd : Un passo avanti e due indietro. Una dichiarazione ed una replica. Il valzer della politica prosegue mentre l'Italia aspetta un governo. Quando nacque il noto ballo fu ritenuto volgare perché i ballerini danzavano a stretto contatto l'uno con l'altra in una sorta di abbraccio. ...

Di Maio e Salvini i leader più popolari SCavalcato Gentiloni - Renzi in coda : È l'altro lato della medaglia della personalizzazione della politica: l'opinione pubblica è sempre più «volatile» e quando cambia il clima solo una minoranza è disposta a riconoscere i meriti di un ...

Salvini - al Colle con Cav-Meloni insieme : ANSA, - ROMA, 6 APR - "Chiederò a Berlusconi e Meloni di andare insieme alle consultazioni. L'unico governo possibile è quello del centrodestra insieme con il M5s". Lo afferma il leader della Lega ...

Le profezie di Casaleggio e del guru di Salvini. E Gianni Letta suggerisce la linea dura al Cav : Venerdì 23 marzo, in uno di quei convegni a porte chiuse dal titolo emblematico, 'L'economia reale e i nuovi scenari politici', che raccolgono il gotha della burocrazia italiana e i fiduciari dei ...

'Di Maio e Salvini vicepremier. E a Palazzo Chigi...'. Terremoto-Bisignani : il futuro svelato - anche del Cav - : 'Il futuro governo Lega -5 Stelle è per Berlusconi l'unico modo per sopravvivere allo tsunami del 4 marzo . E se ne è convinto'. Luigi Bisignani, nel suo editoriale sul Tempo , preannuncia l'esito ...

Presidenza Senato - Bossi : "Se saltavano Lombardia e Veneto - Salvini lo impicCavano come Mussolini" : Il Senatur interviene sugli scenari che hanno preceduto l'accordo con Berlusconi sulla Presidenza di Palazzo Madama

Rottura al Senato Salvini brucia Romani e lancia la Bernini L'ira di Fi : «Atto ostile» Il Cavaliere sente Renzi : La seconda ragione è invece solo in parte politica, perché se da un lato Salvini vuole mettere in chiaro che è lui oramai a dare le carte, dall'altro ci tiene a levarsi la soddisfazione personale di ...

Camere - scontro Cav-Salvini.Pompieri in azione per 'quarto nome' : Roma, 23 mar. , askanews, Le diffidenze e i sospetti reciproci, finora raccontati solo nei retroscena giornalistici, esplodono platealmente mentre è in corso la seconda votazione per il presidente del ...

Camere - rottura Berlusconi-Salvini : la Lega vota Bernini - asse con Di Maio. Ma lei vede l'ex Cav e rinuncia : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...

Salvini : M5S sbaglia a non vedere Cav : 15.17 I 5 stelle "sbagliano" ad evitare un incontro con Berlusconi. Lo sottolinea il leader della Lega, Salvini, che aggiunge: "sbaglia anche chi si arrocca su un solo nome", parlando dell'elezione dei presidenti delle Camere. "E' giusto parlare con chiunque sia stato votato dagli italiani", afferma. E si dice "fiducioso" che lo stallo sull'elezione dei presidenti delle Camere si risolva "entro sabato sera". Intanto Berlusconi insiste su ...

Salvini : 'Alleanza con 5 Stelle - nessun veto ex-Cav'; malumori in via Bellerio? Video : La situazione è sempre più concitata. Lo scenario prodotto dalle recenti #Elezioni politiche hanno indubbiamente prodotto un protagonista assoluto il cui nome è #Matteo Salvini. Il giovane leader leghista è impegnato su due fronti principali quello della partita di governo dove sembra interloquire in maniera assidua con il capo politico del #movimento 5 Stelle Luigi Di Maio; e quello della coalizione di centrodestra [Video], dove si trova a ...