Carmen Ferreri canta Emma con Trattengo il fiato dopo il confronto con Paola Turci video

Carmen Ferreri - SQUADRA BLU/ Scontro con Paola Turci in diretta : "Ha messo un muro con me" (Amici 2018) : La cantante CARMEN FERRERI, non senza fatica, è riuscita a conquistare la maglia verde e ad accedere al serale di Amici di Maria De Filippi entrando a far parte della SQUADRA blu.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 23:26:00 GMT)

Carmen Ferreri scoppia a piangere dopo lo scarto di Carlo Di Francesco : Carlo Di Francesco cambia idea su Carmen Ferreri che piange ad Amici Durante la diretta di oggi di Amici 17 Carlo Di Francesco ha deciso di confermare la sua idea sulla sua pupilla Carmen Ferreri. Da sempre sostenuta sin dal primo momento dal professore della scuola, nell’ultima settimana il loro rapporto si è un po’ inclinato, a causa di alcuni dubbi che sono sorti dalla parte di Carlo. Tutto era iniziato lo scorso sabato quando ...

Amici 17/ Verso il serale - Carmen Ferreri a rischio? Emma prende il suo posto - Nicole invece... : Amici 17, continua la corsa al serale. Brutte notizie per Carmen Ferreri: Emma Muscat prende il suo posto come primo nome per Carlo Di Francesco? Il responso in arrivo(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 04:35:00 GMT)

Einar e Carmen Ferreri in sfida per il Serale di Amici : chi ha vinto : Carmen Ferreri battuta da Einar ad Amici 17 Durante la puntata di oggi di Amici 2018 Paola Turci ha voluto mettere in sfida Einar e Carmen Ferreri, proponendo alla produzione del programma di mandare al Serale chi vincesse la gara. Secondo la professoressa di canto è necessario infatti smuovere qualcosa, in quanto le idee di tutti gli insegnanti sono molto divergenti. Paola ha quindi dichiarato che il suo primo ora è proprio Einar, e non più ...

Emma Muscat piange ad Amici 17 durante la sfida con Carmen Ferreri : Carmen Ferreri delusa ad Amici 2018 dopo la sfida con Emma Muscat La terza sfida avvenuta oggi ad Amici 17 ha visto lo scontro tra Emma Muscat e Carmen Ferreri, le due rivali femminili di questa edizione. Le due si sono sfidate in una comparata, ma ciò che ha rubato l’attenzione è stata la cantante inglese, poichè non è riuscita a finire la sua esibizione in quanto è scoppiata a piangere. Maria De Filippi è intervenuta a consolarla, ...

Amici 17/ Sfida tra Emma e Carmen : pioggia di critiche per la Ferreri (8 marzo 2018) : Amici 17 torna in onda oggi con un uovo appuntamento con il daytime. In vista del serale, continua la Sfida tra le cantanti Emma e Carmen, pioggia di critiche per la Ferreri.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 03:57:00 GMT)