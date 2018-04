Carbossiterapia | che cos’è e come funziona

vanityfair

(Di domenica 8 aprile 2018) La remise en forme, per essere efficace, dovrebbe iniziare in inverno, ma di solito è a primavera che si comincia a fare i conti con i chili in più accumulati durante la stagione fredda e con eventuali inestetismi della cellulite. Tra i rimedi più conosciuti per dare una mano a diete e sport (fondamentale), la. Nata negli anni Trenta del Novencento, quando cominciò ad essere utilizzata in ambito termale, e riesplosa una quindicina di anni fatrattamento anticellulite, non è mai andata in pensione, pur non rappresentando un elemento di novità tra le pratiche estetiche più diffuse per la lotta contro gli odiati inestetismi. LEGGI ANCHETutto quello che si può fare con la radiofrequenza Si tratta di una pratica estetica basata sulla somministrazione di anidride carbonica allo stato gassoso nelle zone da trattare, attraverso un macchinario specifico collegato a un ago. ...