Canoa velocità | i convocati dell’Italia per la prima tappa di Coppa del Mondo | saranno

Canoa velocità - nel fine settimana le selezioni per far parte della Nazionale. Tanti big pronti a scendere in acqua a Mantova : Si alza il sipario a Mantova sulla stagione della Canoa velocità: domani e sabato selezioni per formare la squadra nazionale italiana in vista della prima tappa di Coppa del Mondo in programma a Duisburg, in Germania, nell’ultimo fine settimana di maggio. Sarà una somma di tempi a determinare la classifica che porterà alla selezione conclusiva: per il K1 femminile saranno addirittura tre le distanza da affrontare (500, 200 e 350 metri, con ...